"상담 중 천장이 '쿵쿵'"… 쓴소리 쏟아낸 모정환 전남도의원

전남도의회 모정환 의원(더불어민주당·함평)이 학생들의 학습권이 침해받고 있는 함평 월야중학교의 체육관 신축을 강력히 촉구하고 나섰다.

모 의원은 최근 열린 제396회 임시회 본회의 5분 자유발언을 통해 "70여 년의 역사를 지닌 월야중학교가 구조적인 문제로 인해 학생들에게 고통을 주고 있다"며 전남교육청의 조속한 예산 반영과 대책 마련을 요구했다.

2일 모 의원에 따르면 1953년 개교해 9100여 명의 인재를 배출한 월야중학교는 현재 본관 2층에 위치한 강당을 체육 시설로 사용하고 있다. 문제는 이 강당 바로 아래층에 특수학급, 상담실, 보건실, 교무실 등 학교의 핵심 교육·행정 시설이 밀집해 있다는 점이다.

체육 수업이나 학교 행사가 열릴 때마다 발생하는 층간 소음과 진동이 고스란히 아래층으로 전달되면서, 수업 집중도 저하는 물론 정서적 안정이 필수적인 상담 및 특수교육 활동에 막대한 지장을 초래하고 있다.

모 의원은 "지난 2003년 중·고 통합 강당을 신축했으나 운영상의 문제로 중학교는 다시 본관 2층의 낡은 강당을 사용할 수밖에 없는 상황"이라며 "이는 단순한 시설 노후화 문제를 넘어 학생들의 기본적인 학습권과 교육의 질을 구조적으로 침해하는 중대 사안"이라고 지적했다.

이어 "월야중은 비록 소규모 학교지만 생태환경교육과 마을학교 운영 등 미래 가치를 실천하는 교육의 요람"이라며 "학생 수가 적고 농촌에 있다는 이유로 열악한 환경을 방치해서는 안 되며, 오히려 작은 학교일수록 더 세심한 정책적 배려가 필요하다"고 강조했다.

모 의원은 독립 체육관 신축이 학생들의 안전한 학습 환경 보장뿐만 아니라, 지역민을 위한 생활체육 공간 확충이라는 '일석이조'의 효과를 거둘 수 있다고 주장했다. 현재의 구조로는 주민 개방에도 한계가 있어 학교와 지역사회의 상생을 위해서라도 별동 증축이 필수적이라는 설명이다.

그러면서 "도교육청과 관계 부서는 월야중 체육관 신축의 시급성과 공공성을 깊이 인식해야 한다"며 "학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 꿈을 키우고, 주민들이 함께 어우러질 수 있도록 조속한 사업 추진에 나서달라"고 거듭 촉구했다.





