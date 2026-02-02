본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

김재원, 경북지사 출마 선언…경선 전까지 최고위 활동 자제

김평화기자

입력2026.02.02 11:29

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"최고위 참석하지 않는 게 도리"

김재원 국민의힘 최고위원이 2일 출마를 공식화했다. 앞으로 당내 경선이 끝날 때까지 당 최고위원회 활동은 삼가할 계획이다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김 최고위원은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 "경북을 기회의 땅으로 만드는 위대한 전진을 준비하겠다"며 출마 선언을 했다.

그는 이 자리에서 산업화 모태가 됐던 "포항 철강 공단과 구미 전자 산업 단지의 전성기 모습을 되찾겠다"고 말했다. 성장의 혜택은 "도민 모두가 골고루 누릴 수 있도록 하겠다"는 언급도 했다.


김 최고위원은 "대구·경북 통합 신공항은 국비로 조기 완성할 것"이라고 설명했다. 그는 "나라를 지키는 군공항 이전 사업은 국책 사업으로 반영해 국가 예산으로 추진하는 것이 마땅하다"며 "표류하는 사업을 재구성하겠다"고 말했다.


김 최고위원은 대구 경북 행정 통합 과정에서 "행정 중심은 대구가 될 것이고 쏠림 현상이 가속할 것"이라고 우려하기도 했다. 그러면서 "행정 통합으로 경북도민 모두가 배려받는 통합이 되도록 앞장서겠다"고 했다.

그는 내일 예비 후보 등록을 마칠 예정이다. 경선이 끝날 때까지 당 최고위원직 활동은 자제한다는 방침이다. 그는 출마 선언 뒤 기자들과 만나 "지금부터 당내 경선을 위한 여러 가지 의사결정이 있게 된다"며 "(최고위에) 참석하지 않는 게 도리"라고 설명했다. 다만 "중요한 의결이 있고, 참석해야 하면 할 것"이라고 했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K-로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

새로운 이슈 보기