김재원, 경북지사 출마 선언…경선 전까지 최고위 활동 자제

김재원 국민의힘 최고위원이 2일 출마를 공식화했다. 앞으로 당내 경선이 끝날 때까지 당 최고위원회 활동은 삼가할 계획이다.

김 최고위원은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 "경북을 기회의 땅으로 만드는 위대한 전진을 준비하겠다"며 출마 선언을 했다.

그는 이 자리에서 산업화 모태가 됐던 "포항 철강 공단과 구미 전자 산업 단지의 전성기 모습을 되찾겠다"고 말했다. 성장의 혜택은 "도민 모두가 골고루 누릴 수 있도록 하겠다"는 언급도 했다.

김 최고위원은 "대구·경북 통합 신공항은 국비로 조기 완성할 것"이라고 설명했다. 그는 "나라를 지키는 군공항 이전 사업은 국책 사업으로 반영해 국가 예산으로 추진하는 것이 마땅하다"며 "표류하는 사업을 재구성하겠다"고 말했다.

김 최고위원은 대구 경북 행정 통합 과정에서 "행정 중심은 대구가 될 것이고 쏠림 현상이 가속할 것"이라고 우려하기도 했다. 그러면서 "행정 통합으로 경북도민 모두가 배려받는 통합이 되도록 앞장서겠다"고 했다.

그는 내일 예비 후보 등록을 마칠 예정이다. 경선이 끝날 때까지 당 최고위원직 활동은 자제한다는 방침이다. 그는 출마 선언 뒤 기자들과 만나 "지금부터 당내 경선을 위한 여러 가지 의사결정이 있게 된다"며 "(최고위에) 참석하지 않는 게 도리"라고 설명했다. 다만 "중요한 의결이 있고, 참석해야 하면 할 것"이라고 했다.





