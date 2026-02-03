달러 반등에 숨 고르는 증시…단기 조정 뒤 추세 유지 전망

연초 급등했던 국내 증시가 달러 반등과 함께 단기 조정 국면에 들어설 수 있다는 전망이 나온다. 통화정책 변수로 달러 가치가 반등하며 위험자산 전반에 차익 실현 압력이 커졌기 때문이다. 이에 따라 단기 변동성 확대는 불가피하다는 시각이 제기된다.

다만 이번 흐름을 구조적 추세 전환으로 보기는 어렵다는 평가가 우세하다. 기업 실적 개선에 기반한 상승 흐름은 여전히 유효하고, 환율 조정 폭도 자금 이탈을 자극할 수준은 아니라는 분석이다. 시장에서는 조정 이후 저가 매수 유입과 함께 상승 추세가 재개될 가능성에 무게를 두고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 65,600 전일대비 2,100 등락률 +3.31% 거래량 829,480 전일가 63,500 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 넉넉한 투자금으로 같은 기회를 더 크게...연 4%대 금리로 4배까지[특징주]‘스테이블코인 기대감’ 카카오페이 6%대↑카카오페이, 생성형AI '페이아이'에 통신사 멤버십분석 도입 전 종목 시세 보기 close , 뉴로핏 뉴로핏 380550 | 코스닥 증권정보 현재가 34,250 전일대비 2,450 등락률 -6.68% 거래량 1,731,631 전일가 36,700 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 '뉴로핏 아쿠아 AD 플러스' FDA 510k 승인 취득[특징주]뉴로핏, 삼성액티브운용 지분 취득 소식에 '상한가' 기록글로벌 IB, 내년 코스피 6000선 전망...저평가주 싸게 담아둔다면 전 종목 시세 보기 close , 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,291,000 전일대비 52,000 등락률 +4.20% 거래량 100,275 전일가 1,239,000 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 350,000 전일대비 8,500 등락률 +2.49% 거래량 205,908 전일가 341,500 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 늦었다고 생각될 때가 기회? 최대 4배 투자금으로 수익 따라잡기물 들어왔을 때 노 제대로 저어보려면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 28,325 전일대비 925 등락률 +3.38% 거래량 2,197,375 전일가 27,400 2026.02.03 11:22 기준 관련기사 조선으로 순항하는 삼성중공업 [클릭 e종목][클릭 e종목]"삼성중공업, FLING 수주 앞둬…목표가 ↑"오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>