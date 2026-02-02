본문 바로가기
화성시, 주민참여예산 반영 위한 주민제안사업 4월말까지 접수

정두환기자

입력2026.02.02 11:22

내년도 본예산에 반영

경기도 화성시는 내년도 예산 편성을 위한 '주민제안사업'신청을 4월 30일까지 접수한다.

화성시, 주민참여예산 반영 위한 주민제안사업 4월말까지 접수
'주민제안사업'은 주민의 예산 편성 과정 참여를 보장하고 주민이 원하는 현안 사업을 예산에 반영해 재정 민주주의를 실현하기 위한 주민 참여예산제 일환으로 추진하는 사업이다.


화성시 거주자, 기업 재직자, 학교 재학생이면 누구나 참여할 수 있다. 다수의 주민에게 혜택을 줄 수 있는 사업이거나 생활 속 안전사고 예방과 관련 있는 사업 등을 제안하면 된다.

사업 제안 유형 및 사업당 예산 한도는 ▲시청 및 구청 사업부서 소관 사업(3억원) ▲지역 밀착형 읍면동 단위 사업(5000만원) ▲청년참여예산(5000만원) ▲청소년참여예산(500만~3000만원)이다. 선정된 사업은 내년도 본예산에 반영된다.


이 중 청년 및 청소년참여예산 분야는 올해 신설한 분야다. 수혜자 다수가 청년·청소년이거나 청년·청소년 문제 해결을 주목적으로 하는 사업을 제안하면 된다.


시청·구청·읍면동 소관 제안 사업은 사업 부서의 검토와 주민참여예산위원회의 심의를 거쳐 대상 사업을 선정한다.

청년참여예산은 화성시 청년정책협의체를 통한 우선순위 설정과 시 주민참여예산위원회 심의를 거쳐 최종 확정된다. 청소년참여예산은 다음 달 중 제안 접수한 뒤 시 주민참여예산위원회의 심사 및 경진대회를 거쳐 확정한다.


다만 인건비나 경상적 경비, 타 기관 사무, 다년도 사업, 단순 민원성 사업, 특정 단체 또는 개인을 지원하는 사업 등은 대상에서 제외된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
