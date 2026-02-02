'디지털노마드' 주저말고 오이소… 부산 송도에 워케이션센터 추가

'휴앤워크' 서구 워케이션 센터 조성



부산형 휴가지원격근무 위성센터 지정

부산시가 서부산권에 체류형 원격근무 거점을 추가로 마련했다.

부산시(시장 박형준)는 일(Work)·삶(Live)·쉼(Play)이 조화로운 도시 구현과 인구감소지역을 중심으로 한 체류형 생활인구 유입을 위해 '휴앤워크 서구 워케이션 센터'를 이달부터 부산형 휴가지 원격근무 위성센터로 운영한다고 2일 알렸다.

시는 지난 1월 26일 '휴앤워크 서구 워케이션 센터'를 부산형 휴가지 원격근무 참가자들이 이용할 수 있는 공식 위성센터로 지정했다. 지난해 한국해양대학교에 문을 연 '물멍 라운지'에 이은 2번째 공공형 휴가지 원격근무 업무공간 사례다. 서부권 권역에 안정적인 원격근무 기반을 확충하고 향후 민간 숙박·업무공간 확산을 이끄는 역할을 할 것으로 시는 보고 있다.

이 센터는 송도해변 일원에 조성된 공공형 원격근무 특화 공간이다. 바다 전망을 살린 공간 구성과 함께 업무 몰입과 휴식을 동시에 고려해 설계됐다. 센터에는 1인 집중형 좌석과 협업형 좌석으로 구성된 업무공간, 화상회의가 가능한 회의실, 소규모 모임과 교류를 위한 라운지, 휴식과 재충전을 위한 편의공간 등이 갖춰져 있다.

시는 인구감소지역인 서구의 지역 여건과 관광·의료·해양자원을 활용해 체류형 원격근무 형태로 서부산권 활동을 유도하고 지역 간 균형 있는 체류와 소비를 촉진할 계획이다. 서구는 송도해수욕장과 암남공원 등 관광 자원과 함께 대학·종합병원 기반을 갖춘 지역으로, 의료관광과 연계한 프로그램 운영도 가능하다는 평가다.

아울러 시는 이번 위성센터 운영을 계기로 서구 권역 원격근무를 알리기 위해 부산형·서구 원격근무 연계 숙박비 지원 신청 이벤트를 2일부터 2월 10일까지 진행한다.

부산형 휴가지 원격근무 사업은 2022년부터 행정안전부 지역소멸대응기금 투자사업으로 추진되고 있다. 시는 인구감소지역을 중심으로 거점센터와 위성센터를 조성해 부산 외 지역 기업 임직원과 해외 디지털 노마드에게 업무공간과 숙박, 관광콘텐츠를 제공하고 있다. 이를 통해 생활인구 확대와 지역경제 활성화, 장기적으로는 역외기업 유치까지 연결한다는 구상이다.

부산형 휴가지 원격근무 거점·위성센터는 주말과 공휴일을 제외하고 상시 운영된다. 거점센터는 평일 오전 8시30분부터 오후 8시30분까지, 위성센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 글로벌 위성센터는 24시간 이용이 가능하다.

나윤빈 시 관광마이스국장은 "'휴앤워크 서구 워케이션' 위성센터 운영은 참여자들에게 다양한 지역과 환경에서 근무할 수 있는 선택지를 제공하는 전환점"이라며 "일하는 방식과 생활 여건에 맞는 원격근무를 부산에서 유연하게 누리길 바란다"고 말했다.





