이익 레벨업 가속…코스피 상반기 5800선 열어둔다

코스피 상반기 목표치가 5800선까지 상향 제시됐다. 반도체 업종을 중심으로 이익 전망이 빠르게 높아지며 12개월 선행 주당순이익(EPS) 레벨이 예상보다 앞당겨 상승한 점이 지수 상단을 끌어올렸다는 분석이다. 선행 EPS 증가 속도가 밸류에이션 부담을 상쇄하면서, 지수가 5200선을 넘어섰음에도 선행 주가수익비율(PER)은 오히려 낮아지는 구조가 형성됐다는 평가다. 과거 평균 수준의 PER로 '정상화' 여지가 남아 있어 단기 조정이 나타나더라도 추세 훼손 가능성은 제한적이라는 진단이 나온다.

이익 개선의 무게추는 대형 반도체주에 집중돼 있으며, 2026년 코스피 순이익 전망의 대부분이 해당 업종에서 발생하는 것으로 추정된다. 현재 장세는 실적과 정책 모멘텀이 맞물린 국면으로, 선행 EPS가 꺾이기 전까지는 지수 상단을 열어둘 필요가 있다는 판단이다. 단기적으로는 과열 해소 과정이 불가피하지만 3월 이후 상승 흐름 재개 가능성이 거론되며, 중기적으로는 주식 비중을 유지·확대하되 5800선 이상에서는 변동성 관리와 함께 배당·방어주 비중을 점진적으로 늘리는 '속도 조절' 전략이 제시된다.

삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 에코프로, 두산에너빌리티

