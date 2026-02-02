가평군, ‘찾아가는 주민참여예산학교’ 본격 시동…청년·AI 중심 운영

경기 가평군이 올해 들어 처음 '찾아가는 주민참여예산학교' 운영을 시작하며 주민 참여 기반 재정 운영 강화에 나섰다.

가평군이 올해 들어 처음 '찾아가는 주민참여예산학교' 운영을 시작하며 주민 참여 기반 재정 운영 강화에 나섰다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 지난 1월 30일 가평군청 대회의실에서 동계 군정체험활동에 참여한 대학생 50여 명을 대상으로 '가평군 찾아가는 주민참여예산학교' 교육을 진행했다.

이번 교육은 2026년 주민참여예산교육의 첫 출발인데, 청년을 대상으로 한 맞춤형 과정으로 마련했다. 교육은 주민참여예산제에 대한 이해를 높이고 정책 참여 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다.

주요 교육 내용은 주민참여예산제도 이해, 청년정책 사례 검토, 인공지능(AI)을 활용한 제안서 작성 실습 등으로 구성했다. 또 이론과 실습을 병행해 참여자들의 실질적인 제안 역량을 높이는 데 중점을 뒀다.

가평군은 이번 교육을 시작으로 올 한 해 동안 청소년, 청년, 주민자치회 등 교육을 희망하는 군민을 대상으로 약 16회에 걸쳐 주민참여예산교육을 운영할 계획이다.

군은 이를 통해 주민참여예산제도에 대한 군민 이해도를 높이고, 생활 현장과 밀접한 다양한 분야의 제안사업을 발굴해 주민 참여 기반 재정 운영을 강화한다는 방침이다. 아울러 AI를 활용한 제안서 작성 교육을 통해 제안 과정의 문턱을 낮추고, 보다 폭넓은 군민 의견을 군정에 반영할 계획이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>