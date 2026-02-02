오산시 '평생교육장려금' 30만원 지원…28일까지 접수

19세 이상 대상 650명 선정

경기도 오산시는 시민의 평생교육 참여를 장려하기 위한 '오산시민 평생교육장려금' 지원 신청을 오는 28일까지 접수한다.

이 사업은 성인 시민이 자발적으로 학습 활동에 참여할 수 있도록 교육비를 지원하는 것으로, 총 650명에게 최대 30만원을 지급한다.

주민등록상 오산시에 거주하는 2007년 2월 28일 이전 출생자가 신청 대상이다. 시는 추첨을 통해 지원 대상자를 선정할 예정이다.

장려금은 '선(先)수강 후(後)지급' 방식으로 운영된다. 대상자는 교육 인프라 기관과 프로그램을 확인한 뒤, 희망하는 교육기관에 직접 수강 등록과 결제를 진행하고 교육을 이수해야 한다. 이후 출석률 60% 이상을 충족하면 장려금을 청구할 수 있다.





