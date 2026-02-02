본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

'한국 AI 풀스택' 해외 첫 진출…"사우디 넘어 글로벌 경쟁력 입증"

노경조기자

입력2026.02.02 11:07

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사우디 아람코 디지털과 MOU
국내 AI기업 7곳 컨소시엄 진출
"수출 성과로 연결하는 전환점"

인공지능(AI) 반도체, 산업 특화 거대언어모델(LLM), 클라우드 인프라를 하나로 묶은 '한국형 AI 풀스택'이 해외에 처음 진출했다.


1일(현지시간) 사우디 아람코 디지털 본사에서 열린 'AI 풀스택 협력' 업무협약(MOU) 체결식에서 류제명 과학기술정보통신부 제2차관과 나빌 알 누아임 아람코 디지털 최고경영자(CEO), 조준희 한국인공지능소프트웨어산업협회장, 모하메드 마크둠 디지털 서비스부문 사장이 기념촬영을 하고 있다. 과기정통부 제공

1일(현지시간) 사우디 아람코 디지털 본사에서 열린 'AI 풀스택 협력' 업무협약(MOU) 체결식에서 류제명 과학기술정보통신부 제2차관과 나빌 알 누아임 아람코 디지털 최고경영자(CEO), 조준희 한국인공지능소프트웨어산업협회장, 모하메드 마크둠 디지털 서비스부문 사장이 기념촬영을 하고 있다. 과기정통부 제공

AD
원본보기 아이콘


과학기술정보통신부와 한국인공지능·소프트웨어산업협회는 지난 1일 사우디아라비아 담맘에서 국내 AI 기업 7곳과 아람코 디지털 간 'AI 풀스택 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 2일 밝혔다.

아람코 디지털은 세계 최대 에너지 기업인 모회사 사우디 아람코의 핵심 디지털 전담 법인으로, 사우디의 AI 전환을 주도하고 있다. 이번 협력으로 사우디의 에너지·제조 등 현지 산업 전반에 AI를 도입·활용하는 데 우리 기업들의 참여 기회가 확대될 것으로 정부는 예상했다.


이번 협력은 개별 기업 단위가 아니라 컨소시엄을 꾸려 패키지 형태로 진출했다는 점에서 의미가 크다. 국내 기업들은 AI 반도체(리벨리온, 퓨리오사AI), 산업 특화 AI 모델(NC AI, 업스테이지, LG AI연구원), LLM 운영·서비스 관리(유라클), 클라우드·AI 인프라 구축(메가존클라우드) 등으로 역할을 나눠 참여했다.


아람코 디지털이 에너지, 제조 등 AI 활용 가능성이 있는 산업 분야를 도출하면, 국내 컨소시엄은 수요에 맞춰 풀스택 관점에서 최적화된 핵심 역량과 기술을 제공할 예정이다. 정부는 이를 시작으로 민간 기업과 함께 한국 AI 산업의 통합 경쟁력을 중동 시장에 각인시키고, 향후 해외시장 진출의 표준 모델로 활용·확산해 나간다는 계획이다.

류제명 과기정통부 제2차관은 "최근 글로벌 AI 평가기관에서 한국을 명확한 세계 3위 국가로 지목하는 등 K-AI에 대한 전 세계적 관심이 어느 때보다 높은 상황"이라며 "이번 협력은 개별 기업의 진출을 넘어 '한국형 AI 풀스택'의 경쟁력을 글로벌 시장에 증명하고 실질적인 수출 성과로 연결하는 중대한 전환점이 될 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K-로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

새로운 이슈 보기