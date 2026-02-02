실구매가 3000만원대…BYD코리아, SEAL 후륜구동 트림 2종 출시

운전자 보조 시스템 최상위급 수준 적용

BYD코리아가 2026년 라인업 확장의 첫 번째 모델로 다이내믹 중형 전기 세단 BYD SEAL(씰)의 후륜구동(RWD) 트림을 선보인다고 2일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보이는 BYD 씰 후륜구동 트림은 최대 출력 230kW(약 313PS)의 후륜 싱글 모터를 탑재해 최대 360Nm의 토크로 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 5.9초 만에 도달하는 주행 성능을 제공한다. 82.56 KWh의 BYD블레이드 배터리가 적용돼 환경부 기준 1회 충전 시 449㎞를 확보해 장거리 주행의 부담을 줄였다. 또한 BYD의 'e-플랫폼 3.0' 기반으로 세계 최초의 8-in-1 파워트레인과 고효율 히트펌프 시스템을 적용해 저온 주행거리 400㎞(환경부 인증)를 달성해 에너지 효율을 극대화했다.

운전자 보조 시스템도 전면 기본 적용된다. 전방 충돌 경고 및 긴급 제동 시스템, 차선 이탈 경고, 사각지대 감지, 차로 중앙 유지와 차간 거리 조절을 동시에 지원하는 인텔리전트 크루즈 컨트롤(ICC) 등 주요 주행 보조 시스템을 폭넓게 제공한다. 이와 함께 운전석·조수석 에어백, 앞좌석 사이드 에어백 등 모두 총 9개의 에어백을 적용해 운전자 및 탑승자 보호를 최우선으로 고려했다.

이번에 출시한BYD 씰 후륜구동 트림은 BYD 씰과 BYD 씰 플러스 등 두 가지로 구성된다. BYD 씰의 경우, 셀투바디(CTB) 차체와 전륜 더블위시본 서스펜션, 타공 브레이크 디스크, 230kW(약 313PS) 출력 등 차량의 핵심 기본기는 그대로 유지하면서도 제품의 실용성을 강조했다. BYD 씰 플러스의 경우 모터와 서스펜션, 전자식 차일드락 차이 등 일부 사양을 제외하고 최상급 트림인 BYD 씰 다이나믹 사륜구동과 동등한 수준의 편의장비를 통해 BYD 씰 다이나믹 사륜구동과 같은 수준의 운전 경험을 느낄 수 있다.

가격은 ▲ BYD 씰 3990만원 ▲ BYD 씰 플러스 4190만원(전기차 구매보조금 및 세제혜택 적용 전 기준)으로 국고 보조금과 지방 보조금 혜택까지 적용할 시 2개 트림 모두 실구매가 기준 3000만 원대 구입이 가능하다.

BYD 관계자는 "이번 두 가지 BYD 씰 후륜구동 트림의 출시는 한국 소비자들이 다양한 주행 환경에서 요구하는 주행거리와 성능에 대한 니즈를 충족함과 동시에, SEAL 라인업의 시장 점유율을 한층 확대하기 위한 것"이라면서 "BYD코리아는 앞으로도 제품과 서비스 경험을 꾸준히 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



