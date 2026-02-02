본문 바로가기
구리시, '행복팜팜' 시민 텃밭 950구획 무료 분양…2일부터 접수

이종구기자

입력2026.02.02 11:01

시계아이콘00분 24초 소요
경기 구리시(시장 백경현)는 도시농업 활성화를 위해 조성한 시민 텃밭 '더 행복한 시민 텃밭, 행복팜팜(farm farm)'에 참여할 도시농부를 2일부터 20일까지 모집한다고 밝혔다.

구리시, 더 행복한 시민텃밭, 행복팜팜(farm farm) 도시농부 모집. 구리시 제공

구리시, 더 행복한 시민텃밭, 행복팜팜(farm farm) 도시농부 모집. 구리시 제공

'더 행복한 시민 텃밭, 행복팜팜(farm farm)'은 갈매동 552-9번지 일원, 인창동 659-3번지, 토평동 465-157번지 등 총 3개소, 1만4125㎡(약 4272평) 규모로 조성되며, 체험용 텃밭 950구획을 시민들에게 무료로 분양하는 사업이다.


텃밭 규모는 16㎡형과 10㎡형 두 가지로 구성되며, 구리 시민이라면 누구나 신청할 수 있다. 신청은 온라인(https://share.gg.go.kr/vgtGarden, 경기 공유서비스 ▶ 참여 서비스 ▶ 텃밭 분양) 을 통해 신청받는다.

구리시 관계자는 "도심 속 녹색 힐링 공간에서의 텃밭 활동을 통해 시민들에게 건전한 여가 생활을 제공하고, 도시농업이 활성화될 수 있도록 적극 추진하겠다"고 말했다.


도시농부 모집과 관련한 자세한 사항은 구리시 산업지원과 농업지원팀으로 문의하면 된다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


