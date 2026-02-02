우주항공청, '공공기술→민간 사업화' 잇는 480억 실용화 R&D 신설

'26~'30년 3단계 전주기 지원…기획 80개·사업화 R&D 20개 추진

대학 10곳과 간담회 열어 기술발굴~창업 연계 애로·지원수요 의견수렴

우주 분야 공공 연구성과를 민간 우주산업으로 연결하기 위한 신규 기술사업화 지원사업이 추진된다.

우주항공청은 2일 우주탐사 분야 신산업 창출과 기술사업화·창업 생태계 조성을 위한 '우주기술 실용화 촉진 지원사업(R&D)' 간담회를 열고, 2026년부터 신규로 추진할 사업의 방향과 지원 체계를 공유했다고 밝혔다.

이번 간담회에는 우주기술의 사업화와 창업에 관심 있는 국내 10개 대학이 참석해 공공 연구성과의 발굴·기획·R&D 및 사업화 과정에서 겪는 애로사항과 향후 제도 개선 및 지원 필요 사항에 대해 의견을 나눴다.

우주청은 뉴스페이스 시대를 맞아 민간 주도의 우주산업 생태계로의 전환 필요성이 커지고 있다고 보고, 공공 연구기관과 대학에서 창출된 우주기술이 실제 산업과 시장으로 이어질 수 있도록 실용화·창업 지원을 핵심 정책 과제로 추진하고 있다. 이를 위해 기술 기획 단계부터 사업화 R&D, 상용화 이후 연계까지 전 주기를 지원하는 '우주기술 실용화 촉진 지원사업'을 2026년부터 본격적으로 시작할 계획이다.

해당 사업은 2026년부터 2030년까지 총 5년간 480억원 규모로 추진되며, 2026년 예산은 32억원이다. 대학과 정부출연연구기관의 공공 연구성과를 기반으로 단계별 지원 체계를 갖춘 것이 특징이다.

1단계에서는 유망 기술 발굴과 비즈니스 모델 수립, 시장 적합성 및 사업화 가능성 검증을 목표로 총 80개의 기획 과제를 지원한다. 지원 기간은 9개월이며, 과제당 1억원 규모다. 이를 통해 후속 사업화 R&D로 연계할 수 있는 기반을 마련한다.

2단계에서는 1단계 결과를 바탕으로 경쟁형 방식을 통해 우수 기술을 선별하고, 비즈니스 모델 고도화와 사업화 R&D, 시제품 제작 등을 지원한다. 총 20개 과제를 대상으로 연 10억원 수준의 지원이 이뤄지며, 최대 2년간 수행된다.

3단계에서는 제품·서비스 상용화와 투자유치(IR) 등을 지원하고, 타 부처 사업 및 공공 펀드와의 연계를 통해 후속 성장을 뒷받침할 계획이다.

우주청은 이러한 단계별 지원을 통해 실험실 수준에 머물러 있던 우주 분야 연구성과를 지속적으로 발굴·사업화하고, 국내 우주산업 생태계를 체계적으로 강화해 나갈 방침이다.

강경인 우주항공청 우주과학탐사부문장은 "연구현장과의 소통을 확대해 연구자들의 다양한 의견을 반영하고, 국내 우주산업이 민간기업 중심으로 전환되며 글로벌 우주경제 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





