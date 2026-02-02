본문 바로가기
구리시, '녹물 없는 우리 집' 수도관 개량 공사비 최대 180만원 지원

이종구기자

입력2026.02.02 10:58

경기 구리시(시장 백경현)는 2026년 수도관 개량 공사비 지원 사업의 신청을 2일부터 접수한다고 밝혔다.

2026년 수도관 개량 공사비 지원 사업 안내문. 구리시 제공

2026년 수도관 개량 공사비 지원 사업 안내문. 구리시 제공

수도관 개량 공사비 지원 사업은 녹물 발생으로 수도관 사용에 불편을 겪고 있는 관내 주택을 대상으로, 총 6천7백만 원의 예산을 투입해 추진하는 사업이다.


이번 사업은 준공 후 20년 이상 지난 연면적 130㎡ 이하의 노후 주택과 사회복지시설을 대상으로 하며, 수도관 부식으로 인한 녹물 발생 등으로 생활 불편을 겪는 수용가를 지원해 시민들이 깨끗하고 안전한 수돗물을 사용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

지원 금액은 가구당 최대 ▲옥내급수관 180만 원 ▲공용배관 60만 원까지이며, 기초생활수급자 및 차상위 계층 소유 주택은 전액 지원된다. 그 외 일반 가구는 주택 면적에 따라 공사비의 70%에서 최대 90%까지 차등 지원받을 수 있다.


해당 사업은 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으며, 지원 대상 및 신청 방법 등 자세한 사항은 구리시 환경 관리사업소 수도과 급수팀으로 문의하면 된다.


백경현 구리시장은 "시민들이 안심하고 깨끗한 수돗물을 사용할 수 있도록 '녹물 없는 우리 집 수도관 개량 사업'의 홍보와 지원에 온 힘을 다하겠다"고 밝혔다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
