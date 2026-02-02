장보러 갔다가 '깜짝'…외국인들 입맛 사로잡더니 '김' 가격 최고가 찍었다

지난달 하순 10장당 첫 1500원 돌파

"수출·국내 소비 모두 생산보다 증가해"

주요 수출국은 일본·중국·태국 順

김의 해외 수요가 늘어나면서 가격도 치솟고 있다.

2일 한국수산식품유통공사 가격정보 집계 자료에 따르면, 지난달 하순 기준 마른김(중품) 가격은 10장당 1515원이다. 김이 순별 평균 소매가격 1500원을 돌파한 것은 이번이 처음이다.

김 가격은 2년 전 대비 약 50% 폭증했다. 2024년 초 당시 장당 김 소매가는 100원 안팎이었지만, 이제는 150을 웃돌고 있다.

김 가격은 2023년부터 급등하기 시작했다. 이 해 소매 가격이 전년 대비 10% 올라 장당 100원을 넘어섰고, 이후로도 최고가를 거듭 경신하고 있다. 서민 반찬이었던 김이 비싸지다 보니 일각에서는 '검은 반도체'라는 별명을 붙여주기도 했다.

김 가격 폭등의 배경에는 해외 수요 증가가 있다. 지난해 김 수출 물량은 전년 대비 13.7% 증가, 1억699만장을 기록했다. 주요 수출국은 일본(18.6%), 중국(17.5%), 태국(13.6%), 미국(13.3%), 러시아(9.8%), 대만(5.1%) 순이었다.

이와 관련, 양영진 해양수산부 수산정책관은 '연합뉴스'에 "2024년 대비 2025년산 김 생산이 5000억속 늘었지만, 수출과 국내 소비는 그 이상으로 증가했다"며 "김 수출단가의 상승세 지속에는 국내 가격도 수출 단가의 영향을 받는 부분도 있다"고 설명했다.

지난해 12월 기준 김 소비자물가지수는 전년 동기 대비 14.9% 상승했다. 이는 다른 인기 수산물인 조기(10.5%), 고등어(10.3%) 등 물가상승률을 뛰어넘은 것이다.





