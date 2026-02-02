본문 바로가기
포천시, '여성친화기업' 모집…환경개선비 최대 3000만원 지원

이종구기자

입력2026.02.02 10:52

경기 포천시는 지역 내 여성친화적 기업 문화를 확산하고 여성 근로자가 일하기 좋은 근로환경을 조성하기 위해 '2026년 포천시 여성친화기업' 선정을 위한 기업을 오는 13일까지 모집한다.

포천시청 전경. 포천시 제공

포천시청 전경. 포천시 제공

신청 대상은 포천시 관내에 사업장을 둔 상시근로자 5인 이상 100인 미만의 기업으로, 여성 근로자 비율이 25% 이상이거나 여성친화적 근로환경을 실천하고 있는 기업이다. 다만 공공기관과 숙박·요식업체(호텔 및 휴양콘도 제외), 3개월 미만의 일시적 인력 수요 업체 등은 신청 대상에서 제외된다.


2026년 여성친화기업으로 선정되는 1개 기업에는 휴게실·화장실 등 근로환경 개선을 위한 환경개선 사업비 최대 3000만원과 여성친화기업 현판 및 인증서 수여, 포천시청 홈페이지를 통한 기업 홍보 등의 혜택이 제공된다. 특히 환경개선 사업비는 지난해 500만원에서 올해 3천만 원으로 대폭 증액됐다.

신청 기간은 2026년 2월 13일까지이며, 신청은 포천시 가족여성과 여성정책팀을 방문하거나 전자우편으로 하면 된다.


포천시 관계자는 "여성이 능력을 충분히 발휘할 수 있는 근로환경을 조성하고, 일과 가정이 조화를 이루는 기업 문화를 정착시키기 위해 이번 사업을 추진하고 있다"며 "지역 내 우수 기업들의 적극적인 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
