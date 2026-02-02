본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

박광식, 광산구청장 도전 공식화…출판기념회 열고 정책 구상 제시

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.02 11:00

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박광식 더불어민주당 광주 광산을 지역위원회 수석부위원장이 6·3 지방선거를 앞두고 광주 광산구청장 도전을 공식화했다.

박광식 더불어민주당 광주 광산을 지역위원회 수석부위원장이 지난 1일 광주여자대학교 국제회의장에서 열린 출판기념회에서 참석자들 앞에서 발언하고 있다. 독자 제공

박광식 더불어민주당 광주 광산을 지역위원회 수석부위원장이 지난 1일 광주여자대학교 국제회의장에서 열린 출판기념회에서 참석자들 앞에서 발언하고 있다. 독자 제공

AD
원본보기 아이콘

박광식 더불어민주당 광주 광산을 지역위원회 수석부위원장(57)은 전날 광주여자대학교 국제회의장에서 출판기념회 '광산, 길은 있다'를 열었다. 이날 행사에서 박 수석부위원장은 광산구의 미래 구상을 담은 정책 방향을 소개했다.


박 수석부위원장은 "이 책은 광주·전남 통합 시대를 맞아 광산의 새로운 가능성을 모색하기 위해 준비한 정책 제안서"라며 "하나의 생활권으로 응집되는 변화의 시기에 광산이 어떤 길을 찾아야 할지 지혜를 모으는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

책에는 송정역과 공항을 중심으로 한 교통·물류 인프라 고도화 방안과 산업단지를 매개로 한 지역 산업 연계 전략 등 광산구 발전을 위한 정책 제안이 담겼다.


박 수석부위원장은 전남도 국회협력비서관과 광산구청장 비서실장, 국회의원 보좌관 등을 지냈다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K-로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

새로운 이슈 보기