박광식, 광산구청장 도전 공식화…출판기념회 열고 정책 구상 제시

박광식 더불어민주당 광주 광산을 지역위원회 수석부위원장이 6·3 지방선거를 앞두고 광주 광산구청장 도전을 공식화했다.

박광식 더불어민주당 광주 광산을 지역위원회 수석부위원장(57)은 전날 광주여자대학교 국제회의장에서 출판기념회 '광산, 길은 있다'를 열었다. 이날 행사에서 박 수석부위원장은 광산구의 미래 구상을 담은 정책 방향을 소개했다.

박 수석부위원장은 "이 책은 광주·전남 통합 시대를 맞아 광산의 새로운 가능성을 모색하기 위해 준비한 정책 제안서"라며 "하나의 생활권으로 응집되는 변화의 시기에 광산이 어떤 길을 찾아야 할지 지혜를 모으는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

책에는 송정역과 공항을 중심으로 한 교통·물류 인프라 고도화 방안과 산업단지를 매개로 한 지역 산업 연계 전략 등 광산구 발전을 위한 정책 제안이 담겼다.

박 수석부위원장은 전남도 국회협력비서관과 광산구청장 비서실장, 국회의원 보좌관 등을 지냈다.





