서부산 핵심축 고가도로 착공… 가덕신공항·부산신항 교통흐름 빨라진다

가덕대교~송정IC 고가도로 건설 첫삽

가덕대교~송정IC 간 고가도로 건설로 서부산권을 잇는 핵심 교통축이 조성돼 가덕신공항과 부산신항 등을 오가는 교통흐름이 빨라질 전망이다.

부산시(시장 박형준)는 2일 오전 10시 강서구 희망공원에서 '국지도58호선 가덕대교~송정나들목(IC) 고가도로 건설공사' 기공식을 했다고 알렸다.

이날 기공식에 박형준 시장을 비롯해 김도읍 국회의원, 이종환 부산시의회 부의장, 구청장과 시·구의원, 지역주민 등 250여명이 참석했다. 행사는 국민의례와 내빈소개, 사업경과 보고, 기념사와 축사, 기공 퍼포먼스 순으로 약 40분간 진행됐다.

이번에 착공하는 국지도58호선 가덕대교~송정IC 고가도로 건설공사는 강서구 송정동 가덕대교에서 송정IC까지 구간에 고가도로를 설치하는 사업이다. 기존 평면도로를 입체화해 교통 흐름을 개선하고 통행 안전성을 높이는 것이 핵심이다. 총 연장은 2.72㎞로, 왕복 4차로에 폭 19.0m 규모다. 총사업비는 1484억원이며 사업기간은 2022년부터 2030년까지다.

시는 가덕도신공항 개항과 부산항 신항 개발에 따른 교통 수요 증가에 대비하고 녹산국가산업단지와 서부산권 일대의 만성적인 교통 정체를 해소하기 위해 2021년부터 이 사업을 추진해 왔다. 2021년 8월 기획재정부 예비타당성조사를 통과해 사업 타당성을 확보했고 같은 해 9월 국토교통부의 제5차 국도·국지도 건설계획에 반영됐다. 이후 2024년 11월 실시설계를 마쳤으며 이번 기공식을 계기로 본격적인 공사에 들어가 2030년 말 완공을 목표로 한다.

해당 도로는 가덕도신공항으로 향하는 주요 접근축이자 녹산국가산업단지와 강서 생활권을 연결하는 핵심 교통 인프라 기능을 할 것으로 시는 보고 있다. 상습 정체가 발생하던 기존 평면도로 구간을 고가화해 출퇴근 시간대 교통 혼잡을 완화하고 신공항과 신항을 오가는 물류·여객 이동 효율도 높아질 것으로 기대된다.

시는 이번 사업을 시작으로 대저대교, 엄궁대교, 장낙대교 등 서부산권 주요 교량·도로 사업을 연계해 부산 전역을 하나의 순환 교통망으로 연결하는 인프라 구축을 이어간다는 방침이다.

박형준 시장은 "국지도58호선 가덕대교~송정IC 고가도로는 가덕도신공항과 서부산권을 잇는 중요한 교통축"이라며 "시민들이 체감할 수 있는 교통 여건 개선과 함께 강서구와 서부산권 균형발전을 앞당기는 기반시설이 되도록 차질 없이 추진하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



