본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전시, 일본 시장 진출 위한 '일본 삿포로 비즈니스 상담회' 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.02 10:49

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3~5일 해외사무소 주관, 지역 중소기업 20개사 참여

일본 시장 진출 가능성 확대·실질적 수출 성과 창출 기대

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

AD
원본보기 아이콘

대전시가 일본 시장 진출을 희망하는 지역 중소기업 20개 사를 대상으로 '일본 삿포로 비즈니스 상담회'를 3일부터 5일까지 일본 삿포로에서 개최한다.


이번 상담회는 4일 일본 현지 바이어와의 비즈니스 상담회가 진행될 예정으로, 일본 시장 진출 가능성 확대와 실질적 수출 성과 창출을 도모할 계획이다.

특히 일본 도쿄 해외사무소를 적극 활용해, 기업별 특성과 수출 유망 품목에 적합한 일본 바이어를 사전 발굴·매칭함으로써 상담의 효율성과 성과를 높일 계획이다.


상담회 종료 후에는 상담 결과를 분석하고, 유망 기업을 중심으로 후속 상담 일정 연계, 계약 및 MOU 체결 지원 등 사후관리까지 연계한 성과 중심 지원을 추진할 계획이다.


통상지원팀 박지호 과장은 "이번 삿포로 비즈니스 상담회가 지역 중소기업의 일본 시장 진출과 수출 확대를 위한 실질적인 기회가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 해외사무소와 연계한 맞춤형 해외 마케팅 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

대전시는 해외사무소를 거점으로 한 다양한 마케팅 사업을 통해 지역 기업의 글로벌 진출과 수출 다변화를 적극적으로 지원할 계획이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

"대서양 무역 전쟁 발발 시, 美보다 유럽이 훨씬 큰 타격"

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

李대통령 지지율 3주만에 상승…1.4%p↑, 54.5%

새로운 이슈 보기