대전시, 일본 시장 진출 위한 '일본 삿포로 비즈니스 상담회' 개최

3~5일 해외사무소 주관, 지역 중소기업 20개사 참여



일본 시장 진출 가능성 확대·실질적 수출 성과 창출 기대

대전시가 일본 시장 진출을 희망하는 지역 중소기업 20개 사를 대상으로 '일본 삿포로 비즈니스 상담회'를 3일부터 5일까지 일본 삿포로에서 개최한다.

이번 상담회는 4일 일본 현지 바이어와의 비즈니스 상담회가 진행될 예정으로, 일본 시장 진출 가능성 확대와 실질적 수출 성과 창출을 도모할 계획이다.

특히 일본 도쿄 해외사무소를 적극 활용해, 기업별 특성과 수출 유망 품목에 적합한 일본 바이어를 사전 발굴·매칭함으로써 상담의 효율성과 성과를 높일 계획이다.

상담회 종료 후에는 상담 결과를 분석하고, 유망 기업을 중심으로 후속 상담 일정 연계, 계약 및 MOU 체결 지원 등 사후관리까지 연계한 성과 중심 지원을 추진할 계획이다.

통상지원팀 박지호 과장은 "이번 삿포로 비즈니스 상담회가 지역 중소기업의 일본 시장 진출과 수출 확대를 위한 실질적인 기회가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 해외사무소와 연계한 맞춤형 해외 마케팅 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

대전시는 해외사무소를 거점으로 한 다양한 마케팅 사업을 통해 지역 기업의 글로벌 진출과 수출 다변화를 적극적으로 지원할 계획이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>