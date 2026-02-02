포천시, 공직자 부조리신고센터 '익명성 보장' 강화

경기 포천시는 시민과 공직자 모두가 신뢰할 수 있는 청렴 행정 구현을 위해 공직자 부조리신고센터를 전면 개편하고, 전문성을 갖춘 외부 위탁 시스템을 도입한다고 2일 밝혔다.

포천시가 시민과 공직자 모두가 신뢰할 수 있는 청렴 행정 구현을 위해 공직자 부조리신고센터를 전면 개편하고 전문성을 갖춘 외부 위탁 시스템을 도입한다. 포천시 제공

이번 개편은 신고자의 익명성과 정보보안을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 신고 과정 전반에서 신원 노출 가능성을 원천 차단해 누구나 안심하고 부조리를 신고할 수 있다.

개편된 공직자 부조리 신고시스템의 가장 큰 특징은 '평문 암호화 시스템' 적용으로, 신고자의 인적사항을 확인할 수 없도록 설계돼 신고 내용 유출 위험을 차단했다는 점이다.

아울러 서버에는 IP 추적 차단 시스템이 적용돼 접속 기록이 최초부터 생성되지 않으며, 아이피 정보 또한 저장되지 않아 신원 추적이 구조적으로 불가능하다. 이에 따라 신고자의 정보는 관리 부서에서도 확인할 수 없게 돼 익명성이 철저히 보장된다.

공직자 부조리 행위 신고 유형은 「포천시 부조리 신고 보상금 지급에 관한 조례」에 따라 금품·향응 수수, 부당이득 수수, 알선·청탁 행위, 공무원 행동강령 위반 등 공직자의 청렴성을 훼손하는 행위 전반을 대상으로 한다.

포천시는 개편된 공직자 부조리 신고시스템을 시민 누구나 쉽게 인지하고 이용할 수 있도록 시 누리집 배너와 공식 누리 소통망 채널 등 다양한 홍보 수단을 활용해 적극 알릴 계획이다.

포천시 관계자는 "이번 신고센터 개편을 통해 부조리 신고에 대한 심리적 부담을 낮추고, 시민과 함께 만드는 청렴 도시 포천을 실현해 나가겠다"며 "신뢰받는 행정 환경 조성을 위해 지속적으로 제도를 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

새롭게 개편된 포천시 공직자 부조리 신고시스템은 2일부터 본격 시행된다.





포천=이종구 기자



