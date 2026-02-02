락앤락, 세라믹 코팅 적용한 쿡웨어 '슈트 세이지 IH' 출시

한국 KFCC 세라믹 코팅 적용, 안전성 강화

오일 락킹 시스템과 인덕션 최적화 설계

락앤락이 안전성을 강화한 세라믹 코팅 쿡웨어 '슈트 세이지 IH'를 새롭게 출시했다.

한국산 원료를 사용한 KFCC 세라믹 코팅을 적용한 '쿡웨어 슈트 세이지 IH'. 락앤락

'슈트 세이지 IH'는 한국산 원료를 사용한 KFCC 세라믹 코팅을 적용했고 안전성을 강화하는 데 중점을 뒀다. 테스트 결과 PFAS(과불화화합물) 545종이 검출되지 않은 것으로 확인됐다. 국내 주방업계 최초로 SGS(국제 공인 시험·인증기관) 공인인증인 'ECCS PFAS Screened Mark'도 획득했다.

'슈트 세이지 IH'는 최대 250도까지 견딜 수 있는 내열성으로 고온에서도 안정적으로 조리할 수 있다. 음식이 눌어붙지 않아 요리와 설거지를 모두 편리하게 할 수 있다. 내·외장 모두 세라믹 코팅을 적용해 색이 배거나 부식되는 현상을 최소화했다.

또한 프라이팬 내부에 '오일 락킹 시스템'을 적용해 적은 기름으로도 건강하고 맛있는 요리를 즐길 수 있다. 기름이 중앙에 균일하게 퍼지도록 설계돼 기름을 적게 사용할 수 있고, 조리 중 기름이 튀는 현상도 최소화했다.

인덕션 사용에 최적화된 설계도 눈길을 끈다. 락앤락의 '트루 와이드 풀인덕션 바닥 기술'을 적용해 STS 인덕션판 자체를 냄비 바닥에 부착해 가장자리 끝까지 열이 전달된다. 스틸 냄비와 유사한 속도로, 2분이면 500ml 물을 끓일 수 있다.

슈트 세이지 IH는 트렌디한 그린 컬러와 우드 핸들을 적용했고, 냄비 4종과 프라이팬 3종으로 구성돼있다. 1인 가구부터 다인 가족까지 폭넓게 사용할 수 있다.

락앤락은 2일부터 11일까지 네이버 신상위크 론칭 기획전을 통해 슈트 세이지 IH를 공개한다. 오는 9일 오전 11시에 진행되는 네이버 기획 라이브 '우아한 부엌'에서도 소개한다.

락앤락 관계자는 "안심하고 사용할 수 있는 쿡웨어에 대한 수요가 높아지는 가운데 '슈트 세이지 IH'는 소재 안전성은 물론 내구성과 뛰어난 논스틱 성능까지 갖춘 제품으로 출시 전부터 기대를 모았다"고 말했다.





한진주 기자



