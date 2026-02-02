금융위, 지방정부와 머리 맞대…'국민성장펀드' 간담회 개최

국민성장펀드 5년 간 60조 원 이상 비수도권에 투입

'찾아가는 국민성장펀드 사업설명회' 개최

정책금융기관, 240조 규모 기업금융 자금 공급

산업은행과 기업은행 등 정책금융기관이 올해 연간 240조원 규모의 기업금융 자금을 공급한다. 이 가운데 41.7% 이상을 비수도권 지역에 투입할 방침이다.

11일 서울 여의도 산업은행에서 열린 '국민성장펀드 전략위원회 회의'에 참석한 이억원 금융위원장과 서정진 셀트리온 회장, 박현주 미래에셋 회장 등 주요 참석자들이 출범식 기념 퍼포먼스를 하고 있다. 2025.12.11 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

금융위원회 국민성장펀드 추진단은 2일 지방정부 및 정책금융기관과 함께 '전국 지방정부 대상 국민성장펀드 간담회'를 열고 이 같은 내용을 논의했다고 밝혔다.

이날 간담회는 ▲국민성장펀드 목표 및 운영 방안 소개 ▲국민성장펀드 지원 사례 및 신청 절차 안내 ▲지방 우대 정책금융 프로그램 소개 ▲질의응답 순으로 진행됐다. 각 지방정부는 지역 산업 특성에 맞는 투자 아이디어를 제시하는 한편, 사업 기획 단계에서 겪는 애로사항을 공유했다.

손영채 국민성장펀드 추진단장은 "과거 지역 발전이 주로 정부 예산에 의존하는 방식이었다면, 이제는 국민성장펀드라는 민관 합동 플랫폼을 통해 민간 자본이 지역에서 선순환하는 '자생적 경제 구조'로 패러다임을 전환할 시점"이라고 강조했다. 이어 "각 지역은 차별화된 성장 동력을 보유하고 있는 만큼, 지역 특성에 맞는 창의적인 프로젝트가 기획·제시된다면 산업은행과 민간 금융사의 전문 역량을 활용해 최적의 금융 구조를 설계하는 '전략적 파트너'가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

이날 간담회에서는 지역 기업이 활용할 수 있는 기관별 우대 금융 상품도 함께 소개됐다. 정책금융기관들은 국민성장펀드와 별도로 올해 연간 240조원 규모의 기업금융 자금을 공급하며, 정책금융 지방 공급 확대 목표에 맞춰 이 중 41.7% 이상을 비수도권에 배정할 계획이다. 이에 따라 올해 비수도권에 공급되는 정책금융 자금은 106조원을 웃돌 것으로 전망된다.

금융위는 이날 수렴된 의견을 향후 국민성장펀드 운영에 적극 반영하는 한편, 분기별로 열리는 정책금융지원협의회에 지방정부의 참여를 확대해 정책금융과 지역 산업 전략 간 연계를 강화하겠다고 밝혔다.

아울러 이달 11~12일 이억원 금융위원장이 지방 첨단산업 현장을 찾아 '찾아가는 국민성장펀드 사업설명회'를 열고, 지역 기업의 목소리를 반영해 첨단산업 기업에 필요한 맞춤형 지원 정보를 제공할 계획이다.

앞서 국민성장펀드는 민간이 단독으로 감당하기 어려운 대규모 인프라 투자나 고위험 첨단산업 투자에 따른 리스크를 분담하는 '마중물' 역할을 수행하기 위해 지난해 12월, 총 150조원 규모로 출범했다.

국민성장펀드는 지방정부와의 협력이 필수적이라는 판단 아래, 전체 펀드 규모 가운데 40%에 해당하는 60조원 이상을 비수도권 지역에 효과적으로 배분하겠다는 목표를 제시한 바 있다.

금융위에 따르면 현재까지 비수도권 지역에서 총 91건, 약 70조원 규모의 사업이 소개됐다고 한다. 특히 각 지방정부는 이른바 '5극 3특 전략'과 연계한 첨단산업 육성 프로젝트를 집중적으로 제안해왔다.

5극 3특 전략은 이재명 정부가 추진 중인 지방 균형발전 구상으로, 전국을 5개 초광역권(수도권·동남권·호남권·대경권·중부권)과 3개 특별자치도(제주·강원·전북특별자치도)로 재편해 권역별 산업·행정·재정 역량을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>