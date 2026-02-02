[포토] 하나로마트에 진열된 명절 선물 세트

설 명절을 앞둔 2일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에 설 선물 세트가 진열돼 있다. 농협유통은 오늘부터 오는 16일까지 설 선물세트를 본격 판매한다.







