넵튠, 하이브리드 캐주얼 게임 사업 박차…개발사 '알버스' 투자

넵튠은 하이브리드 캐주얼 게임 개발사 알버스에 투자해 지분 9.1%를 확보했다고 2일 밝혔다.

넵튠(왼쪽)과 알버스 기업 이미지(CI). 넵튠 제공 AD 원본보기 아이콘

2020년 설립된 알버스는 하이브리드 캐주얼 장르를 중심으로 글로벌 시장에서 성과를 축적해온 모바일 게임 개발사다. 해당 장르는 직관적이고 가벼운 게임성에 점진적인 성장 시스템을 결합해 이용자 유입과 몰입도를 높이고, 이를 통해 인앱 광고, 구매 등 수익을 극대화하는 것이 특징이다.

넵튠은 알버스의 개발 역량을 높게 평가해 이번 투자를 결정했다고 설명했다. 알버스는 완성도와 인앱 결제 구조 구축에 집중하는 기존 개발사들과 달리 ▲광고 수익 기반 게임 설계 ▲짧은 주기 출시 및 개선 반복 ▲글로벌 이용자에 최적화된 이용자 환경·경험(UX·UI)과 그래픽 스타일 등이 강점이다.

알버스는 현재 5종의 하이브리드 캐주얼 게임을 주요 타이틀로 보유하고 있다. 이 중 대표작인 '워터파크 보이즈'와 '어썸 파크'는 출시 2년 만에 도합 4000만건의 글로벌 누적 다운로드 수를 기록 중이다. 넵튠과 퍼블리싱 계약을 통해 올 상반기 내 신작을 선보일 계획이다.

넵튠은 애드테크 비즈니스 연계·확장 전략의 일환으로 하이브리드 캐주얼 게임 사업을 추진하고 있다. 내부에 사업 전담 조직을 신설한 데 이어 연내 퍼블리싱, 글로벌 공모전 개최 등 관련 활동을 순차적으로 진행한다는 계획이다.

손병주 알버스 대표는 "글로벌 이용자 획득(UA) 시장 메커니즘과 하이브리드 캐주얼 게임 개발 방식에 대한 높은 이해도를 갖춘 것이 알버스만의 장점"이라며 "넵튠의 투자를 기점으로 타이틀을 지속해서 선보여 성공 지표를 쌓아가겠다"고 말했다.

권승현 넵튠 하이브리드 캐주얼 게임 사업본부장은 "하이브리드 캐주얼은 애드테크 고도화와 함께 인앱 광고 수익이 크게 늘면서 주목받고 있는 장르"라며 "알버스의 개발 노하우에 넵튠의 애드테크 수익화 경험을 접목해 실질적인 사업 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



