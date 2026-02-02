안산시, 팔곡산단 활성화에 팔 걷었다…"기업 맞춤형 지원 강화"

지난해 준공…현장간부회의 개최해 운영현황 점검

이민근 시장 "기업·지역 함께 성장하는 생태계 조성"

경기도 안산시가 지난해 준공된 팔곡일반산업단지의 활성화를 위해 기업 맞춤형 지원을 강화한다.

안산시는 지난달 30일 팔곡산단에서 현장 간부회의를 개최하고 산단 준공 이후 운영 현황을 점검했다고 2일 밝혔다.

팔곡산단은 안산 상록구 팔곡이동 일원에 조성된 14만㎡ 규모의 공영개발 산단이다. 총 691억원의 사업비가 투입돼 2019년 착공했으며, 단계별 준공을 거쳐 지난해 최종 준공됐다.

현재 산단에는 화학물질 제조, 금속가공 등 28개 기업이 입주해 있다. 산단 내에는 산업시설용지 외에 공원·경관녹지 등도 갖췄다.

시는 회의 논의 내용을 바탕으로 기업 맞춤형 행정 지원과 기반시설 유지·관리 체계를 강화한다. 교통·생활 인프라 역시 단계적으로 개선하는 등 산단 활성화에 행정 역량을 집중할 계획이다. 시는 입주기업 간 협력 네트워크 형성도 지원해 산단이 안정적으로 정착하고 지속 성장할 수 있는 기반을 마련할 방침이다.

이민근 안산시장은 "팔곡산단 준공은 시의 산업기반을 한 단계 끌어올리는 중요한 과정"이라며 "현장 중심의 소통과 지속적인 지원을 통해 입주기업과 지역이 함께 성장하는 지속 가능한 산업 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.





