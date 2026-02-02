의정부시, ‘홈티 헬스케어’ 치매안심가맹점 지정…지역사회 안전망 강화

의정부시, '홈티 헬스케어' 현판식 진행

지역사회 기반 치매안전망 구축 강화

경기 의정부시 보건소(소장 장연국) 치매안심센터는 지난 1월 29일 지역사회에 촘촘한 치매안전망을 구축하기 위해 방문형 재활운동 서비스업체인 '홈티 헬스케어'를 치매안심가맹점으로 지정하고 현판식을 진행했다.

의정부시 보건소(소장 장연국) 치매안심센터가 지난 1월 29일 방문형 재활운동 서비스업체인 '홈티 헬스케어'를 치매안심가맹점으로 지정하고 현판식을 진행하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

'치매안심가맹점'은 치매에 대한 올바른 이해를 바탕으로 치매환자와 가족이 지역사회에서 안심하고 생활할 수 있도록 치매극복 활동에 적극 동참하는 개인사업장을 말한다.

이번에 지정된 '홈티 헬스케어'는 의정부시 장곡로 626 금오종합상가에 위치한 방문형 재활운동 서비스 업체로, 재가 노인 등을 대상으로 가정을 방문해 신체기능 유지와 일상생활 훈련 관련 서비스를 제공하고 있다.

홈티 헬스케어는 ▲치매 배회 노인 발견 시 치매안심센터 연계를 통한 가정 복귀 지원 ▲치매안심센터 및 경찰서 지문 사전등록 제도 안내 및 참여 유도 ▲치매 노인 가정의 안전한 일상생활을 위한 가정환경 개선 상담 및 일상생활활동 수행 지원 등 다양한 치매극복 활동에 협력할 예정이다.

특히 가맹점 구성원 2인 모두 기존에 치매파트너로 활동 중으로, 치매에 대한 이해와 공감 능력을 바탕으로 현장에서 실질적인 치매안전망 역할을 수행하고 있다는 점에서 의미를 더했다.

이날 현판식에서 참석자들은 지역사회 내 치매 친화적 환경 조성을 위해 상호 협력을 이어가기로 뜻을 모았다.

치매안심센터 관계자는 "방문형 서비스 특성을 가진 치매안심가맹점의 참여는 치매 어르신과 가족에게 큰 힘이 된다"며 "앞으로도 민간사업장과의 협력을 확대해 치매환자가 안심하고 생활할 수 있는 지역사회 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



