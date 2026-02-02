본문 바로가기
일반

[포토] 민주 제5차 중앙위11.jpg

김현민기자

입력2026.02.02 10:25

[포토] 민주 제5차 중앙위11.jpg
정청래 더불어민주당 대표가 2일 국회에서 열린 제5차 중앙위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.2 김현민 기자





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

