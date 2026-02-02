대덕특구 연구소기업 '한다랩', 나스닥 첫 진출

美 전략금속 기업과 전략적 결합…글로벌 상장 모델 제시

대덕연구개발특구 연구소기업이 처음으로 나스닥 시장에 진출하며, 연구소기업 성장 경로에 새로운 이정표를 세웠다.

과학기술정보통신부는 대덕연구개발특구 연구소기업인 '한다랩'이 미국 전략금속 공급망 전문기업 EMAT(Evolution Metals & Technologies Corp.)의 전략적 자회사로 합류하며 나스닥 시장에 진출했다고 2일 밝혔다.

한다랩은 EMAT의 희귀·전략금속 공급망에 AI 기반 자동화 기술을 적용하는 핵심 공정을 담당하는 자회사 형태로 편입됐다. 단독 상장이 아닌 전략적 결합을 통한 나스닥 진출이라는 점에서 기존 연구소기업의 상장 방식과는 다른 새로운 모델로 평가된다.

이 같은 성과는 연구개발특구의 성장 단계별 맞춤형 지원이 뒷받침됐다. 과기정통부는 한다랩 설립 초기 공공기술 사업화를 촉진하는 '기술 발굴 및 연계 지원 사업'을 통해 연구소기업 설립을 지원했으며, 이후 '연구소기업 역량강화사업(R&BD)'을 통해 핵심 기술 개발과 특허 확보를 집중 지원했다.

2021년 11월 설립된 한다랩은 불과 4년 2개월 만에 연구개발특구 기업 최초로 나스닥 시장에 진출하는 성과를 냈다. 향후에도 독자적인 법인 지위를 유지하면서, 희귀금속 공급 플랫폼에 AI 자동화 기술을 적용하는 전략적 파트너로 참여할 계획이다.

이번 사례는 그간 연구소기업이 국내 코스닥 상장에 집중돼 왔던 흐름에서 벗어나, 글로벌 기술 중심 상장시장인 나스닥을 새로운 성장 무대로 삼았다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 연구소기업의 성장 경로가 '국내 상장'에서 '글로벌 전략 결합'으로 확장될 수 있음을 보여준 사례로 꼽힌다.

연구개발특구는 공공연구 성과의 사업화와 확산을 위해 조성된 지역으로, 정부 지원을 바탕으로 다양한 성과를 창출하고 있다. 현재 코스닥 시가총액 상위 10개 기업 가운데 알테오젠, 레인보우로보틱스, 리가켐바이오, 펩트론 등 4곳이 연구개발특구 기업이다. 이 밖에도 큐어버스와 소바젠의 대규모 기술이전 계약, 엔도로보틱스의 미국 FDA 승인, 인투셀의 기술특례 상장 등도 특구 지원의 대표 사례로 꼽힌다.

과기정통부는 올해 총 1673억원 규모로 확대된 연구개발특구육성사업을 바탕으로, 연구개발특구를 지역 창업과 사업화, 지역 혁신생태계 조성의 핵심 거점으로 육성하고, 우수 기술과 기업의 글로벌 진출을 적극 지원할 계획이다.

구혁채 과기정통부 제1차관은 "연구개발특구 연구소기업이 정부 지원을 바탕으로 나스닥에 진출한 첫 사례"라며 "앞으로도 딥테크 연구소기업을 지속적으로 발굴·육성해 공공연구 성과가 창업과 글로벌 시장 진출로 이어지는 선순환 생태계를 강화하겠다"고 말했다.





