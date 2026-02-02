레고코리아, '레고 포켓몬' 시리즈 3종 사전 예약 실시

레고스토어·네이버 공식몰서 진행

레고코리아는 '레고 포켓몬' 시리즈 3종을 공개하고 사전 예약을 진행한다고 2일 밝혔다.

신제품 3종은 레고그룹과 포켓몬 컴퍼니 인터내셔널의 첫 협업 제품으로, 포켓몬 브랜드 30년 역사 속 가장 상징적인 포켓몬을 바탕으로 구성됐다. 해당 제품은 오는 27일 정식 출시한다.

왼쪽부터 '레고 포켓몬 피카츄와 몬스터볼', '레고 포켓몬 이상해꽃, 리자몽, 거북왕', '레고 포켓몬 이브이' 사진. 레고코리아 AD 원본보기 아이콘

레고코리아는 이를 기념해 오는 26일까지 온·오프라인 공식 레고스토어와 네이버 공식 몰에서 사전 예약을 진행한다. 또한 오는 5~18일까지 '무신사 스토어 성수 대림창고'에서 운영되는 '레고 밸런타인데이 팝업스토어'에서도 현장 사전 예약이 가능하다.

신제품 '레고 포켓몬 피카츄와 몬스터볼'은 피카츄가 몬스터볼에서 튀어나오는 상징적인 장면을 총 2050개의 브릭으로 구현했다. '레고 포켓몬 이상해꽃, 리자몽, 거북왕'은 총 브릭 수 6838개, 높이 50cm에 달하는 대형 전시용 세트로 관동 지방의 첫 파트너 포켓몬 3종의 최종 진화형을 한데 모았다. '레고 포켓몬 이브이'는 총 587개 브릭으로 이브이를 재현했다.

레고코리아 관계자는 "'레고 포켓몬' 시리즈는 창의성과 모험의 가치를 새롭게 경험할 수 있는 제품"이라며 "'레고 포켓몬'을 모두 잡고 조립하며 자신만의 모험을 시작해 보길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



