강원도지사 대진표 윤곽, 우상호-김진태 맞대결 '초읽기'

강원도지사 여론조사에서 선두권을 형성하던 이광재 전 지사가 불출마를 선언하면서 국민의힘 김진태 강원지사와 더불어민주당 우상호 전 청와대 정무수석의 맞대결 구도가 가시화됐다. 오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거의 광역단체장 경쟁에서 첫 번째 대진표가 윤곽을 드러낸 셈이다.

우상호 전 수석은 2일 아시아경제와 통화에서 "이 전 지사로부터 먼저 연락을 받고 (불출마 의사를) 들었다"며 "구체적인 선거 지원 방법은 아직 상의하지 못했지만, 지지 선언만으로도 큰 도움이 된다"고 말했다. 특히 우 전 수석은 "민주당 광역단체장 후보 가운데 내부적인 후보 단일화는 이번이 처음"이라며 "이 전 지사를 잘 모시고 강원도 발전을 준비하겠다"고 밝혔다.

이광재 전 지사는 강원지사를 역임한 인물로, 재도전에 나설 경우 우 전 지사와 팽팽한 대결이 예상됐다. 하지만 '우상호 지지'를 전격 선언하면서 선거구도가 급변했다. 지난달 18일 청와대 정무수석비서관을 그만둔 우 전 지사로서는 유리한 흐름을 잡은 셈이다. 우 전 수석은 "지역에 가보니 이재명 대통령 오른팔 왔다고 좋아한다"며 "지역 발전을 위해서는 아무래도 '센 사람이 와야 한다'는 분위기가 있다"고 현장 상황을 전했다.

앞서 이 전 지사는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "강원도지사 선거에서 우상호 수석의 승리를 돕겠다"면서 "혼자 가는 길보다는 함께 가는 길을 택하겠다"고 했다. 그는 이해찬 전 총리 영결식을 언급하면서 "지금 절실한 것은, 개인의 앞길이 아니고 국가다. 이재명 정부 집권 1년 만에 치러지는 지방선거를 반드시 승리해야 나라가 안정된다"고 했다. 경기 분당갑 지역위원장인 이 전 지사는 지방선거에서 경기도와 강원도 선거전을 지원할 계획이다.

국민의힘은 현역 프리미엄을 지닌 김 지사가 유력 후보로 떠오르고 있으며, 염동열 전 의원 등도 강원지사 출마를 고려하는 것으로 알려졌다. 강원도는 최근 전국 단위 선거에서 보수 정당에 유리한 표심을 보였다. 지난해 제21대 대선에서는 김문수 국민의힘 후보가 강원도에서 47.3% 득표율을 얻었고, 이재명 민주당 후보는 44.0%를 기록한 바 있다.

그러나 최근 강원도지사 관련 여론조사를 살펴보면 우 전 수석의 경쟁력이 만만치 않다. G1강원민방 의뢰로 여론조사업체 리얼미터가 지난 1~2일 강원 거주 18세 이상 2509명을 대상으로 무선 전화 ARS 방식으로 조사(표본오차 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트)한 결과에 따르면 우 전 수석은 46.3% 지지를 얻어 김 지사(38.1%)를 앞섰다. 중앙선거여론조사심의위 홈페이지 참조.

여당은 이 전 지사의 정치적 결단을 평가하면서 이번 지방선거에 관한 기대감을 숨기지 않고 있다. 이언주·황명선 민주당 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "선당후사에 대해 깊은 감사와 존경의 뜻을 표한다"고 말했다.





