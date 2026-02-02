시흥시, '청년 엔지니어 육성 사업' 채용·정착 연계 강화한다

채용 연계형 인턴십·직장 내 멘토 등 신규 도입

경기도 시흥시가 채용·정착을 연계한 지역 청년 엔지니어 육성에 나선다.

시흥시는 지역 산업과 청년을 연결하는 일자리 정책인 '2026년 시흥시 청년 엔지니어 육성사업'을 경기도일자리재단과 함께 본격 추진한다고 2일 밝혔다.

이 사업은 시흥스마트허브 등을 중심으로 제조업 현장이 필요로 하는 청년 기술 인재를 양성하고 청년의 장기 고용과 지역 정주를 강화하기 위한 것이다.

사업을 통해 청년에게는 월 최대 30만원의 정주 수당, 기업에는 등록금의 80%를 지원해 신규 채용, 고용 유지, 기술 전수 기반을 동시에 강화하는 것이 목표다.

시는 특히 기존 실적을 토대로 현장 의견을 적극적으로 반영해 채용 연계성과 정착 기능을 더욱 강화하기 위해 '지역 청년 채용 연계형 인턴십', '직장 내 멘토 지정·운영제도' 등의 신규 사업을 도입한다.

'지역 청년 채용 연계형 인턴십'은 기업과 청년을 직무·전공 중심으로 매칭해 현장 근무 후 정규직 채용으로 연계하는 방식이다. 이를 통해 기업은 현장 적응력이 높은 청년 엔지니어를 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

'직장 내 멘토 지정·운영 제도'는 현장 멘토가 약 8주간 업무 이해와 조직 적응을 밀착 지원해 청년의 입사 초기 적응을 돕는 것이다.

이와 함께 산업기사 이상 국가기술자격 취득 청년에게는 별도의 인센티브를 지원해 역량 개발과 중장기 성장을 유도한다. 사업 관련 자세한 내용은 시흥시 일자리경제과로 문의하면 된다.

정호기 시흥시 경제국장은 "올해에는 청년 엔지니어 육성 사업을 현장 중심으로 고도화해 청년의 안정적인 정착과 기업의 인력난 해소를 돕겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



