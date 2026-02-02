울주군, 군립병원 명칭 ‘울산광역시 울주군 울주병원’ 확정

상반기 개원 목표…55병상 규모 지역 거점 공공의료기관

울산 울주군이 올해 상반기 개원을 목표로 추진 중인 군립병원의 공식 명칭을 '울산광역시 울주군 울주병원'으로 확정했다고 2일 전했다.

울주군은 지역 내 의료 공백 해소를 위해 2022년부터 군립병원 건립을 추진해 왔다. 온양읍에 조성 중인 울산시 울주군 울주병원은 55병상 규모로, 응급실과 첨단 의료장비를 갖춘 지역 거점 공공의료기관으로 운영될 예정이다.

병원에는 응급의학과를 비롯해 내과, 외과, 정형외과, 신경과, 가정의학과, 영상의학과, 마취통증의학과 등 8개 진료과가 들어서 응급·필수 의료 중심의 진료 체계를 구축한다는 계획이다.

이번 명칭은 병원의 공공성과 지역 대표성을 높이기 위해 군민 의견을 폭넓게 수렴하고, 상징성·대중성·직관성 등을 종합적으로 검토해 확정됐다. 특히 '울주군'이라는 지역명을 명확히 담아 누구나 쉽게 부를 수 있도록 함으로써 지역 거점 공공의료기관으로서의 정체성을 강화했다.

울주군 관계자는 "병원 개원 준비 과정에 많은 관심과 의견을 보내주신 군민 여러분께 감사드린다"며 "울주군 울주병원이 지역 의료 공백을 해소하고 신뢰받는 공공의료기관으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



