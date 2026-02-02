본문 바로가기
금융

다올저축은행, 생계비계좌 'Fi 생활 안심통장' 출시…최고 연 3.0%

문채석기자

입력2026.02.02 10:16

압류 걱정없이 월 최대 250만원
50만원 이하 최고 연 3.0%

다올저축은행은 압류 방지 기능과 함께 최고 연 3.0% 금리를 제공하는 입출금통장 'Fi(파이) 생활 안심통장'을 출시했다고 2일 밝혔다.


다올저축은행, 생계비계좌 'Fi 생활 안심통장' 출시…최고 연 3.0%
파이 생활 안심통장은 정부가 이달부터 시행하는 생계비계좌 상품이다. 채무 연체 등으로 금융생활에 어려움을 겪는 고객이 최소한의 생계를 유지할 수 있도록 월 250만원까지 압류로부터 보호받는다.

기본금리는 예치금 구간별로 50만원 이하는 연 2.5%, 50만원 초과분에는 연 2.0%를 각각 적용한다. 시중은행 및 증권사 오픈뱅킹에 계좌를 등록할 경우 익일부터 연 0.5%포인트 우대금리를 적용해 최고 연 3.0% 금리 혜택을 받을 수 있다.


다올저축은행 관계자는 "파이 생활 안심통장은 최소한의 생계를 지켜주는 금융 안전망인 동시에 직장인 생활비 관리 통장으로도 적합한 상품"이라며 "실용적 금융 솔루션 서비스 출시로 서민금융기관로서의 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.


파이 생활 안심통장은 다올저축은행 전 영업점에서 가입할 수 있다. 추후 모바일뱅킹으로 가입 채널을 확대해 나갈 계획이다. 생계비계좌는 모든 금융기관을 통틀어 1인 1계좌만 개설 가능하다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
