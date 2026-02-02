겨울의 끝자락에서 만나는 '살아 있는 나비'

국립중앙과학관, 입춘 맞아 나비 생태 전시 운영

입춘을 맞아 한겨울에도 살아 움직이는 나비를 통해 계절의 전환을 체감할 수 있는 생태 전시가 열린다.

미래의 꿈을 만드는 과학기술문화 플랫폼 국립중앙과학관은 겨울과 봄의 경계에서 자연의 변화를 조명하는 나비 생태 전시 코너 '겨울의 끝자락, 나비를 깨우다'를 3일부터 12일까지 운영한다고 밝혔다.

전시포스터.

이번 전시는 국립중앙과학관 자연사관 내 전시 코너 형태로 10일간 한시적으로 진행된다. 계절의 변화가 서서히 시작되는 입춘 시기에 맞춰, 관람객들이 일상 속에서 자연의 미묘한 변화를 느낄 수 있도록 기획된 것이 특징이다.

전시에서는 배추흰나비, 큰줄흰나비, 남방오색나비, 호랑나비 등 총 4종의 나비를 직접 관찰할 수 있다. 관람객들은 실제 살아 있는 나비를 가까이에서 보며, 겨울을 지나 다시 활동을 시작하는 곤충의 생태와 계절 변화의 의미를 자연스럽게 이해할 수 있다.

특히 이번 전시는 화려한 연출보다는 차분하고 절제된 구성에 초점을 맞췄다. '아직 완전히 봄이 오지는 않았지만, 분명 변화는 시작되고 있다'는 메시지를 나비의 움직임을 통해 감각적으로 전달하겠다는 취지다. 한겨울 속에서 만나는 나비의 모습은 입춘이라는 절기를 보다 실감 나게 보여주는 상징적 장면이 된다.

국립중앙과학관 관계자는 "이번 전시는 입춘을 맞아 자연의 미세한 변화를 소개하는 짧은 기간의 전시지만, 계절의 흐름을 느끼기에는 충분한 경험을 제공할 것"이라며 "나비를 통해 겨울의 끝자락에서 시작되는 봄의 기운을 느껴보길 바란다"고 말했다.

전시는 누구나 자유롭게 관람할 수 있으며, 겨울방학 기간 과학관을 찾는 가족 단위 관람객과 자연·생태에 관심 있는 관람객들에게 의미 있는 관람 경험이 될 것으로 기대된다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



