일단 개문발차하는 국힘…'한동훈 제명' 내홍은 여전

유제훈기자

우수연기자

김평화기자

입력2026.02.02 11:12

인재영입위원장에 수도권 재선 조정훈

국민의힘이 오는 6월3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 인재영입위원장을 인선하는 등 선거체제 전환에 속도를 내고 있다. 한동훈 전 대표 제명으로 인한 내홍이 여전한 가운데 일단 개문발차에 나선 것이다.

장동혁 국민의힘 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.2 김현민 기자

장동혁 국민의힘 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.2 김현민 기자

국민의힘은 2일 최고위원회의를 열고 당 인재영입위원장에 조정훈 의원(재선·서울 마포갑)을 임명했다. 인재영입위원장은 당의 '확장성·외연 확대'를 상징한다. 세계은행(WB) 출신의 경제통이자 수도권 재선 의원인 조 의원을 전면에 내세운 것은 장동혁 대표 의지가 반영된 결과다.


국민의힘은 설 연휴 이전까지 당명 개정, 당헌·당규 개정 등의 작업이 이어질 전망이다. 박성훈 수석대변인은 최고위 이후 기자들과 만나 공천관리위원장 인선과 관련 "장 대표가 복수의 인사를 두고 고심 중"이라며 "이번 주 중 발표를 목표로 하고 있다"고 했다.

다만 친한계·소장파, 오세훈 서울시장 등이 한 전 대표 제명을 두고 장 대표 사퇴를 요구한 가운데 이날 오후 의총에서도 관련한 논쟁이 터져 나올 가능성이 높다. 당권파인 김민수 최고위원은 이날 최고위에서 "당원이 선택한 대표의 목을 치려고 한다면 당신들은 무엇을 걸 것인지 묻고 싶다"고 했다.


당장 조 의원 인선을 두고도 반응은 엇갈린다. 조 의원은 22대 총선 이후 총선백서특별위원장을 맡아 한 전 대표와 각을 세운 바 있다. 12·3 비상계엄 이후엔 탄핵 반대 입장을 표명하기도 했다. 또 다른 당 관계자는 "선거에서 이기려면 중도층에 소구력이 있어야 하는데, 조 의원이 과연 중도로서 해온 행보가 있는지는 의문"이라고 했다.


한편 한 전 대표 측은 주말 대규모 집회를 연 데 이어 오는 8일 잠실 실내체육관에서 토크콘서트를 개최한다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
