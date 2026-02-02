우리금융, 동계올림픽 응원이벤트 실시…당첨 시 금 1돈

우리금융 8개 계열사와 금리 혜택 등 실시

우리금융그룹이 2026년 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 오는 28일까지 8개 계열사와 그룹 통합 마케팅 '팀우리(Team Woori) 응원 이벤트'를 실시한다고 2일 밝혔다.

'팀우리 응원 이벤트'는 우리금융의 대한체육회 공식 후원을 기념해 고객과 함께 동계올림픽 국가대표 선수단의 선전을 응원하기 위해 마련된 고객 참여형 이벤트다.

우리금융의 유니버설 뱅킹 앱인 우리WON뱅킹에서 대한민국 금메달 종목 맞추기, 금메달 개수 맞추기, 미래 국가대표 유망주 응원하기 등 간단한 미션에 참여해 즉석 경품 응모권인 '메달'을 획득할 수 있다.

고객은 획득한 메달 수만큼 경품 추첨에 응모할 수 있다. 우리금융은 추첨을 통해 ·순금 1돈(3.75g), 우리금융 포인트 꿀머니 1만원, CU편의점 5000원권 쿠폰, 메가커피 아메리카노 쿠폰 등을 제공한다.

이벤트 기간 중 '우리 WON뱅킹'에 신규 가입하는 고객에게는 1만원 상당의 삼성월렛포인트 또는 네이버페이포인트를 추가로 제공하겠다고 우리금융은 전했다.

우리금융 8개 계열사도 각 사의 대표 상품과 서비스에 대한 특별 프로모션을 진행한다. 우리은행은 12개월 만기로 월 최대 30만원을 자유적립식으로 납입하는 '우리 Team Korea' 적금을 선보여 국가대표 선수단의 성적에 따라 최고 연 7.5%의 고금리를 제공한다.

동양생명보험과 ABL생명보험은 각각 '(무)우리WON하는보장보험'과 '우리(무)WON더담은암보험' 가입 및 상담 고객에게 네이버페이포인트를 최대 3만원까지 제공한다.

우리카드는 직전 6개월간 카드 사용 실적이 없는 고객이 '카드의 정석 Every Mile Skypass'를 이용할 경우 최대 58만5000원을 청구 할인해준다. 우리투자증권은 신규 고객이 주식계좌를 개설하면 한국거래소(KRX) 금 현물 상장지수펀드(ETF) 1주, 1만원 이상 국내 주식 거래 시 코스닥150 ETF 1주를 추가로 증정한다.

우리금융저축은행은 환경보호 서약 시 5% 금리를 제공하는 '우리E음 정기적금_ESG'에 이벤트 기간 중 우대금리 1.5%포인트를 더해 최대 연 6.5%의 혜택을 제공한다. 아울러 우리자산운용은 공식 인스타그램에 국가대표와 자사 대표 펀드를 응원하는 댓글을 남기면 추첨을 통해 네이버페이 포인트 1만원을 증정한다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>