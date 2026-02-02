러닝·여행 축제 '소노 런트립 인 제주'…반려견도 함께 달린다

소노인터내셔널, 내달 28~29일 개최

소노캄 제주 일대서 행사

해안선 따라 달리는 올레 4코스 러닝

펫 동반 콘텐츠도 운영

대명소노그룹 소노인터내셔널은 다음 달 28~29일 소노캄 제주 일대에서 러닝과 여행을 결합한 축제 '소노 런트립 180K in 제주'를 개최한다고 2일 밝혔다.

소노 런트립 180K는 전국 소노호텔앤리조트 18곳의 러닝 코스 10㎞를 하나의 여정으로 잇는 러닝 프로젝트다. '속을 달리며 머무는 여행'이라는 콘셉트 아래 지역별 특색을 살린 러닝 코스와 웰니스를 동시에 경험할 수 있도록 기획했다. 지난해 11월 강원도 홍천 비발디파크에서 첫 번째 런트립을 진행했고, 제주에서 두 번째 행사를 개최한다.

소노 런트립 180K in 제주. 소노인터내셔널 제공

이번 런트립은 '러닝, 여행, 펫 동반 라이프스타일 페스티벌'을 주제로 열린다. 러닝 프로그램을 중심으로 레크리에이션, 이벤트, 음악 공연 등 즐길 거리를 함께 구성했다. 또 펫 동반 운동회, 행동 교정 강연 등 반려동물과 참여할 수 있는 체험 콘텐츠를 선보이고, 제주 로컬 푸드를 맛볼 수 있는 푸드트럭과 특산품을 판매하는 플리마켓 등 부대시설도 운영한다.

메인 러닝은 소노캄 제주에서 출발해 제주 해안선을 따라 제주올레 4코스 구간 13㎞를 달리는 일정으로 운영된다. 펫 동반 러닝은 6㎞ 구간을 반려견과 함께 달릴 수 있는 코스로, 반려견을 동반하지 않은 일반 참가자도 참여할 수 있다.

런트립 참가를 위한 패키지 상품도 선보인다. 객실 패키지는 2인을 기본으로 소노캄 제주와 소노벨 제주 객실 중 선택 가능하고 객실 1박 또는 2박, 조식 뷔페 이용권(2박시), 러닝 참가권으로 구성됐다. 항공권 포함 패키지는 2인과 4인 구성 중 선택할 수 있고 소노캄 제주 객실 2박, 티웨이항공 김포~제주 왕복 항공권, 조식 뷔페 이용권, 러닝 참가권을 넣었다.

이 상품은 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지를 통해 판매하며, 항공권 포함 패키지는 여행 플랫폼 놀(NOL)을 통해 구매할 수 있다. 다음 달 26일까지 선착순 1000명 한정으로 판매한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



