교보다솜케어, GS25 가맹 경영주 맞춤형 헬스케어 서비스 선봬

기업 헬스케어 서비스 영역 확장

교보생명은 헬스케어 전문 자회사 교보다솜케어가 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 22,300 전일대비 150 등락률 +0.68% 거래량 66,533 전일가 22,150 2026.02.02 10:29 기준 관련기사 GS리테일-IBK기업은행, 연 최고 8% 적금 출시…유통·금융 협력 강화 몬치치·포켓몬 편의점 상륙…밸런타인데이 인기 캐릭터 선물세트재고처리 한도 '상향'…GS25 '2026년 新상생지원제도' 전 종목 시세 보기 close 과 제휴를 맺고 이달부터 전국 GS25 가맹 경영주를 대상으로 맞춤형 건강·심리 헬스케어 서비스를 시작한다고 2일 밝혔다.



교보생명은 2001년부터 보험 계약자를 대상으로 헬스케어 서비스를 제공하며 25년 가까이 건강관리 노하우를 축적해왔다. 이를 기반으로 2024년 10월 생명보험업계 최초로 헬스케어 전문 자회사 교보다솜케어를 출범했다.

교보다솜케어는 교보생명 자회사 직접 운영 체계를 통해 서비스 품질을 높이고자 설립한 헬스케어 전문 자회사다. 보험 고객을 넘어 일반 기업의 임직원과 고객을 대상으로 서비스 영역을 확장하고 있다.

교보생명 측은 자사의 차별화된 헬스케어 역량이 기업간거래(B2B) 시장에서도 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

이번 서비스는 GS리테일이 지난해 12월 발표한 2026년 상생지원제도의 일환으로, 교보다솜케어는 GS25 가맹 경영주를 대상으로 한 신체와 심리를 아우르는 통합 건강관리 솔루션을 제공할 계획이다.

주요 서비스는 ▲전문 의료진 건강상담 ▲건강검진 컨설팅 및 진단 결과 해설 ▲건강검진센터 예약 대행 ▲진료예약 대행 ▲간호사 병원 동행 등이다.

특히 서비스 대상은 경영주 본인뿐 아니라 배우자, 부모, 자녀 등 가족 구성원까지 확대해 교보생명이 추구하는 '가족 사랑'의 가치를 반영했다.

교보다솜케어는 건강상담을 요청 시종합병원 출신 전문 간호사가 1차 상담을 진행한 뒤 전문의·임상영양사·임상심리사·운동전문가 등과 연계해 개인별맞춤형 관리를 제공한다.

신체 건강뿐 아니라 생활 습관 개선, 심리적 스트레스 완화까지 포괄적으로 지원한다. 암 등 주요 질환발생 시에는간호사가 병원 진료에 직접 동행하는 전문 서비스도 제공한다.

교보다솜케어 관계자는 "편의점은 일상에 없어선 안 될 생활 인프라"라며 "오랜 기간 보험 계약자 건강을 관리하며 쌓아온 헬스케어 역량을 바탕으로 가맹 경영주의 건강 부담을 덜도록 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>