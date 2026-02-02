본문 바로가기
종로구, '주민소통공모사업' 참여자 모집…최대 300만원

김민진기자

입력2026.02.02 10:06

기후환경·세대공감 등 2개 주제

서울 종로구(구청장 정문헌)가 이달 13일까지 '2026년 주민소통공모사업' 참여자를 모집한다.


주민이 생활 속 과제를 직접 발굴하고 실행하는 과정을 통해 공동체 역량을 높이는 데 목적이 있다. 지정 주제와 자유주제로 나눠 진행하며, 사업 성격에 따라 모임별 100만원에서 최대 300만원까지 지원한다.

지난해 주민소통공모사업 '반찬이랑 건강이랑' 행사에 참석한 정문헌 구청장. 종로구 제공.

지난해 주민소통공모사업 ‘반찬이랑 건강이랑’ 행사에 참석한 정문헌 구청장. 종로구 제공.

지정주제는 두 가지다. '기후환경으로부터 안전한 종로 만들기'는 주민이 일상에서 체감하는 기후·환경 문제를 개선하고 실천 중심의 활동을 통해 지역 기반을 강화하는 사업을 대상으로 한다.

'청년과 어르신이 함께 성장하는 세대공감 멘토링'은 세대 간 경험과 역량을 공유하며 지속 가능한 관계망을 형성하는 데 중점을 둔다.


자유주제는 이웃과 세대 간 소통을 바탕으로 지역 현안을 해결하는 다양한 제안을 접수한다. 구정 정책과의 연계성과 확산 가능성이 높은 사업을 우선 선정할 계획이다.


신청 대상은 관내 거주하거나 근무하는 3인 이상의 주민 모임 또는 단체다. 다음 달 13일 오후 6시까지 종로구 누리집과 담당자 전자우편으로 제안을 제출하면 된다.

종로구주민소통센터는 제안서 작성 방법 안내 등 맞춤형 상담을 제공한다. 선정은 1차 서류 검토, 2차 면접 심사, 3차 위원회 심의를 거쳐 확정한다. 최종 선정된 사업은 11월까지 모니터링과 컨설팅을 받으며 추진하면 된다.


종로구는 지난해 '북촌이웃 우리 함께 환영산책&웰컴 티타임', '서촌 온기모락', '우리동네 생활 수리 자원봉사' 등 32개 주민소통공모사업을 운영했다.


정문헌 종로구청장은 "의미 있는 주민 아이디어를 모아 생생공동체를 만들고, 종로의 긍정적인 변화로 이어질 수 있게 노력하겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr


