코베스트로, 지속가능 폴리우레탄 폼 설계 디지털 도구 출시

서믿음기자

입력2026.02.02 10:05

PU 폼 설계 단계서 탄소 영향
지속가능 소재 비율 실시간 산출

글로벌 첨단 소재 기업 코베스트로의 한국법인 코베스트로코리아는 폴리우레탄(PU) 폼 설계 단계에서 지속가능성을 실시간으로 평가할 수 있는 디지털 도구 '씨큐 컨피규레이터'를 출시했다고 2일 밝혔다.

씨큐 컨피규레이터. 코베스트로 제공

씨큐 컨피규레이터. 코베스트로 제공

씨큐 컨피규레이터는 PU 폼 설계 과정에서 이산화탄소 영향과 지속가능 소재 적용 비율을 비교·산출하는 솔루션으로, 매트리스와 단열 패널 등 연질 및 경질 폴리우레탄 폼 전반에 적용할 수 있다. 사용자는 적용 분야와 기술 조건을 설정한 뒤 매스밸런스 기반 원료 비율을 입력해 시나리오별 지속가능성 결과를 즉시 확인할 수 있다.


코베스트로는 해당 도구가 원료 수준의 데이터를 제품 단위의 지속가능성 지표로 변환해 조직 내 공통 데이터 기반 의사결정과 부서 간 협업, 고객 커뮤니케이션을 지원한다고 설명했다.

회사 측은 "제3자 검증 전과정평가(LCA) 데이터를 기반으로 신뢰도 높은 지속가능성 평가를 제공하며, 향후 고객의 지속가능성 목표 달성을 지원하기 위한 디지털 솔루션을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
