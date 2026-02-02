본문 바로가기
시흥시, '시민 크리에이터 양성교육' 참가자 모집…22일 마감

정두환기자

입력2026.02.02 10:03

기획·촬영·편집 등 실습 중심 프로그램 운영

경기도 시흥시는 시민 참여형 홍보를 활성화하고 시민이 만드는 콘텐츠를 발굴·확산하기 위한 '제7기 시민 크리에이터 양성 교육' 참가자 20명을 오는 22일까지 모집한다.

시흥시, '시민 크리에이터 양성교육' 참가자 모집…22일 마감
이번 교육은 시민 크리에이터 양성을 통해 관광·문화·특산품 등 지역 자원을 담아낸 콘텐츠를 생산·공유해 시정 홍보를 확산하기 위해 운영하는 프로그램이다.


특히 올해 과정은 생성형 인공지능(AI)과 최신 콘텐츠 트렌드를 반영해 영상 기획부터 촬영, 편집까지 실습 중심으로 배울 수 있도록 구성했다.

교육 참가자는 시흥시를 주제로 한 롱폼 영상 1편과 쇼츠 영상 1편 등 총 2편의 콘텐츠를 제작하게 된다. 완성된 영상은 시민 홍보 콘텐츠로 활용된다.


교육은 유튜브 채널 교육 및 브랜딩·인공지능 전문가 진행한다. 3월부터 5월까지 총 12회에 걸쳐 장곡동 행정복지센터에서 대면 방식으로 이뤄진다. 교육에서는 생성형 AI를 활용한 브랜딩 및 채널 확장 관련 특강도 함께 운영된다.


전 국민 누구나 신청할 수 있으며, 시흥시민을 우선 선발한다. 참가 희망자는 온라인 구글 폼(https://forms.gle/QFsKnfPxUvdAhneK9)으로 신청하면 된다. 선정 결과는 27일 개별 안내한다.

자세한 내용은 시흥시청 누리집을 확인하거나 시흥시 홍보담당관 영상홍보팀으로 문의하면 된다.


시 관계자는 "이번 교육을 통해 시민의 시선으로 시흥의 매력을 담아낸 참신한 콘텐츠가 확산하기를 기대한다"며 "앞으로도 시민 참여형 홍보를 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
