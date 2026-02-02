[특징주]원자재값 하락에…고려아연 11% 급락

금과 은 등 원자재 가격이 급락하면서 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,678,000 전일대비 206,000 등락률 -10.93% 거래량 42,895 전일가 1,884,000 2026.02.02 10:28 기준 관련기사 '워시 쇼크' 은ETN 50% 급락…당분간 숨고르기 전망 코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세美날아간 고려아연 최윤범 "핵심광물 채굴국과 적극 협력해야" 전 종목 시세 보기 close 주가가 크게 하락 중이다.

2일 오전 9시45분 현재 고려아연은 전거래일 대비 11.15% 내린 167만7000원에 거래 중이다.

이날 고려아연 주가 하락은 도널드 트럼프 대통령이 지난달 30일(현지 시각) 신임 연방준비제도(Fed) 의장으로 케빈 워시를 지목하면서 원자재 가격이 하락한 데 따른 것으로 풀이된다.

지난달 30일 국제 원자재 시장에서 금 현물은 전거래일 대비 9.5% 하락했고, 은 현물은 27.7% 급락했다. 백금(-19.18%), 팔라듐(-15.7%) 등 다른 귀금속도 큰 폭으로 떨어졌다.

비둘기파(통화완화) 성향이 강하지 않은 것으로 알려진 워시 전 Fed 이사가 의장 후보자로 최종 지명되면서 투자자들이 차익 실현에 나선 것으로 해석된다.

고려아연은 금속 제련 과정에서 회수되는 금과 은 등 귀금속 부산물을 판매하고 있다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>