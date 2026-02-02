본문 바로가기
'압류' 안돼!… BNK부산은행, BNK생계비계좌 출시

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.02 09:58

월 250만원까지 압류제한, 생계비 보호계좌

선착순 2000명에 5000원 생활밀접형 쿠폰

BNK부산은행(은행장 김성주)이 생계 보호를 위해 압류가 제한되는 은행계좌를 내놨다.


BNK부산은행(은행장 김성주)은 2일 압류방지통장 'BNK생계비계좌' 출시를 기념해 신규 가입 고객을 대상으로 'BNK생계비계좌로 더 따뜻하게' 이벤트를 오는 2월 27일까지 진행한다고 알렸다.

이번 이벤트 기간 이 계좌를 개설한 고객 가운데 선착순 2000명에게 5000원 상당의 생활밀접형 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 대형 잡화점과 편의점, 카페 등 일상생활에서 사용할 수 있다.


또 이벤트 기간 중 'BNK생계비계좌' 평균잔액이 50만원 이상인 고객을 대상으로 추첨을 통해 골드바 1돈(1명), 신세계(이마트) 상품권 30만원(5명), 다이소 상품권 10만원(10명), CU상품권 2만원(50명) 등을 지급한다.


이 계좌는 1인 1개만 개설할 수 있으며 월 250만원 이내의 예금과 입금액에 대해 압류가 제한되는 전용 계좌다. 채무 상황에서도 최소한의 생활비를 보호하기 위해 마련된 상품으로 입출금이 자유로운 예금 형태다. 부산은행 영업점과 모바일뱅킹, 디지털데스크를 통해 개설할 수 있다.

부산은행 장인호 개인고객그룹장은 "생계비계좌 가입 고객의 일상 속 소비를 지원하기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "고객에게 실질적인 도움이 되는 서비스를 계속 선보이겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자
