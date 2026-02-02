'노벨평화상'도 해킹됐다?… 수상자 '마차도' 사전 유출 파문

노벨위, 노벨평화상 수상자명 유출 사실 밝혀

美 베팅 사이트서 3.75% → 73% 급등

"IT망 취약점 발견…재발 막는 데 주안점"

지난해 노벨평화상 수상자의 이름이 공식 발표 전 유출된 사실이 드러났다.

지난해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도. 로이터연합뉴스

연합뉴스는 30일(현지시간) AFP 통신 등을 인용해 "노르웨이 노벨위원회는 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도에게 돌아간 지난해 노벨평화상 수상자 이름이 공식 발표 전 유출된 것으로 드러났다고 밝혔다"고 보도했다. 이날 크리스티안 베르그 하르프비켄 노벨위원회 사무국장은 "정확히 무슨 일이 있었는지, 배후가 누구인지는 밝혀내지 못했으나 디지털 영역이 유력한 용의자인 것으로 보고 있다"고 말했다.

노벨위원회는 지난해 10월 10일 오전 11시 마차도를 노벨평화상 수상자로 발표했다. 그런데 발표에 앞서 노르웨이 시각으로 당일 새벽 미국의 베팅 사이트 '폴리마켓'에서 마차도의 수상을 점치는 온라인 베팅이 급증하자 "수상자 정보가 사전 유출된 것이 아니냐"는 의혹이 제기된 바 있다.

실제로 해당 사이트에서 마차도가 노벨평화상을 받을 확률은 자정 직후 3.75%였으나, 이후 2시간도 지나지 않아 약 73%로 치솟았다. 이때만 해도 러시아 반정부 운동가 알렉세이 나발니의 부인 율리아 나발나야, 도널드 트럼프 미국 대통령 등이 유력한 수상 후보로 점쳐졌고 마차도는 언론이나 전문가 사이에서 노벨상 후보로 거론조차 되지 않았다.

이에 누군가 사전에 수상자 정보를 얻었을 것으로 의심돼 노벨위원회는 곧바로 조사에 착수했다. 하르프비켄 사무국장은 "노르웨이의 정보기관 중 한 곳이 관여해 당시 일이 내부자 소행인지, 범죄 조직이나 국가 차원의 스파이 활동의 결과인지를 조사했으나 누가, 어떤 방식으로 정보를 유출했는지는 여전히 불명확하다"고 밝혔다. AFP에 따르면 하르프비켄 사무국장은 현지 일간 베르덴스강(VG)에 "(유출) 행위자가 국가일 가능성을 고려하는 게 지나친 일은 아니다"라고 말해 사전 유출이 국가 차원의 스파이 활동일 가능성을 배제하지 않은 것으로 전해졌다.

또 "유출의 궁극적 목적이 금전적 이득을 노린 것이었는지, 아니면 노벨평화상의 신뢰성을 훼손하려는 것인지도 확인되지 않았다"며 "노벨위원회는 향후 유사한 사건을 막는 데 주안점을 두고 있다"고 덧붙였다. 노벨위원회는 자신들의 IT 망에 취약점을 확인한 뒤 이를 개선하는 작업을 한 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도에게 노벨평화상 메달이 담긴 대형 금색 액자를 전달받았다. 백악관 트루스소셜

한편 마차도는 지난달 15일 도널드 트럼프 미국 대통령과 면담하면서 자신이 받은 노벨평화상 메달을 트럼프 대통령에게 헌납해 노벨상을 정치적으로 활용한다는 논란이 일기도 했다. 이후 트럼프 대통령은 베네수엘라 문제와 관련해 "어떤 방식으로든 (마차도를) 참여시킬 수 있을 것"이라고 밝혔다. 또 마차도에 대해 "믿기 힘들 정도로 훌륭한 여성이 매우 놀라운 일을 했다"며 "나는 그렇게 할 수 있으면 좋겠다. 마리아, 우리는 할 수 있을 것"이라고 했다.

다만 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 최근 야권 인사를 포괄하는 수감자들을 대규모 사면하는 등 미국과의 관계 개선을 위한 노력을 기울이고 있는 것으로 알려졌다.





김성욱 기자



