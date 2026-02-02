김정수 삼양식품 부회장 "명동 신사옥, 세계와 소통하는 무대"

신사옥 이전 기념 임직원 소통 행사 마련

김정수 부회장, 출근길 임직원 환영·타운홀 미팅

"명동 신사옥은 단순히 업무 공간을 옮긴 것이 아니라, 세계와 직접 소통하는 무대이자 그룹의 새로운 지향점을 정립하는 출발점이다."

김정수 삼양라운드스퀘어 부회장은 최근 명동 신사옥 이전을 계기로 열린 임직원 타운홀 미팅에서 이같이 말하며 그룹의 중장기 비전과 경영 방향을 제시했다.

김정수 삼양라운드스퀘어 부회장이 타운홀 미팅에서 임직원들의 질문에 직접 답하며 소통하고 있다. 삼양라운드스퀘어 제공. AD 원본보기 아이콘

삼양라운드스퀘어는 명동 신사옥 이전을 기념해 임직원 소통 행사인 '하우스-워밍 데이(Housewarming Day)'를 열고, 김 부회장이 임직원들과 직접 소통하며 미래 비전을 공유했다고 2일 밝혔다.

김 부회장은 "우리의 핵심 가치인 '푸드 포 소트(Food for Thought)'를 그룹의 최상위 경영 비전으로 삼아, 급변하는 경영 환경 속에서도 흔들리지 않는 삼양만의 사고방식과 기준을 확립해 나가겠다"고 강조했다. 이를 위한 실행 기준으로는 조직의 가치와 기준을 높이는 리더십, 글로벌 스탠다드에 부합하는 프로세스, 데이터 기반의 객관적 의사결정 체계를 제시했다.

비전 발표 이후에는 임직원들의 질문에 김 부회장이 직접 답하는 질의응답이 이어졌다. 경영 현안, 차세대 성장 전략, 조직 문화와 리더십 방향, 신사옥 업무 환경 등을 놓고 솔직한 대화가 오갔다.

김정수 삼양라운드스퀘어 부회장이 명동 신사옥에서 열린 ‘하우스-워밍 데이’ 행사에서 임직원들에게 간식을 전달하고 있다. 삼양라운드스퀘어 제공. 원본보기 아이콘

이날 김 부회장은 이른 오전부터 신사옥 로비에서 출근하는 임직원들을 맞이하며 시루떡과 커피를 전달하고, 사옥 이전을 축하하는 인사와 함께 임직원들의 노고에 감사를 전했다. 현장 소통을 통해 조직 결속을 다지려는 행보로 풀이된다.

삼양라운드스퀘어 관계자는 "명동 신사옥 이전이라는 의미 있는 시점에 임직원들과 감사의 마음을 나누고, 새로운 도약을 위한 결속을 다지고자 이번 행사를 기획했다"며 "앞으로도 경영진과 임직원 간의 지속적인 소통을 통해 유연하고 건강한 조직 문화를 구축하고, 글로벌 식품 기업으로서의 위상을 공고히 해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



