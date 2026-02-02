에이스침대, 이탈리아 박스터 본사 경영진 초청 프라이빗 세션 진행

파올로 베스테띠 박스터 CEO 18년 만에 방한

에이스에비뉴, 박스터 쇼룸 등 유럽 명품 가구 전시

에이스침대가 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 '박스터(Baxter)' 본사 경영진을 초청해 국내 인테리어 전문가들을 대상으로 프라이빗 세션을 진행했다고 2일 밝혔다.

박스터 총괄 디렉터 글로리아 카차니가(Gloria Cazzaniga)와 파올로 베스테띠(Paolo Bestetti) CEO. 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

지난달 30일 서울 강남구 논현동 에이스에비뉴 서울점에서 열린 이번 행사에는 박스터의 파올로 베스테띠(Paolo Bestetti) 최고경영자(CEO)와 글로리아 카차니가(Gloria Cazzaniga) 총괄 디렉터가 참석했다. 파올로 CEO는 2008년 이후 18년 만에 한국을 방문해 업계의 이목을 끌었다. 그는 현장에서 브랜드 철학과 장인정신을 직접 소개하며, 한국 하이엔드 가구 시장에 대한 기대감을 드러냈다.

세션은 브랜드의 역사와 디자인 방향성, 박스터만의 독보적인 가죽 가공 방식 등 제조 프로세스 전반을 심도 있게 공유하는 마스터클래스 형태로 진행됐다. 이날 참석한 50여명의 업계 관계자들은 경영진으로부터 브랜드의 세계관을 청취하고 주거·상업 프로젝트에 적용할 수 있는 전문적인 큐레이션 인사이트를 공유했다.

이날 세션에서는 2025년 컬렉션의 테마와 기획 의도, 공간 연출 방식을 소개했다. 이번 컬렉션은 1960~70년대 미드센추리 모던 디자인과 캘리포니아의 따뜻한 분위기에서 영감을 받아 현대적으로 재해석했다. 주요 제품으로는 박스터 특유의 부드러운 가죽 질감을 극대화한 '시카고 소파(Chicago Sofa)', 유려하고 조형적인 라인이 돋보이는 '에이미 암체어(Aimee Armchair)' 등을 꼽았다.

박스터는 1990년 파올로 베스테띠 CEO가 설립한 이탈리아 대표 하이엔드 가구 브랜드다. 최상급 가죽과 대리석 등 다양한 소재를 활용해 클래식과 빈티지, 하이엔드 모던을 아우르는 스타일을 선보였다. 2000년대 이후에는 파올라 나보네(Paola Navone), 로베르토 라제로니(Roberto Lazzeroni) 등 유수의 디자이너들과 협업한 컬렉션을 발표했다.

에이스침대의 프리미엄 멀티샵인 에이스에비뉴 서울점 내 박스터 쇼룸 6층에는 최신 컬렉션, 7층은 클래식하고 아이코닉한 제품을 전시하고 있다. 박스터가 신규 출시한 커스터마이징 프로그램 '3D 컨피규레이터(3D Configurator)'도 체험할 수 있다. 다양한 가죽 샘플과 100여 가지 컬러를 조합해 볼 수 있고, 완성된 디자인은 이미지 파일로 제공된다.

에이스침대 관계자는 "한국도 하이엔드 주거·상업 공간 시장이 성장함에 따라 단순히 제품을 제안하는 것을 넘어, 브랜드에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 한 큐레이션 역량이 중요해지고 있다"며 "이번 세션을 통해 박스터 제품을 활용한 공간 스토리텔링과 설계 완성도가 높아지길 바라며, 앞으로도 에이스에비뉴를 거점으로 국내외 관계자들이 교류할 수 있는 자리를 마련하고 장기적인 협업을 추진하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



