조달청, 설 연휴 전 비축물자 방출 '20% 확대'

대전=정일웅기자

입력2026.02.02 09:52

수정2026.02.02 10:42

조달청은 설 연휴를 앞두고 기업의 원활한 원자재 수급을 지원하기 위해 비축물자 방출 규모를 평소보다 20% 확대한다고 2일 밝혔다.

조달청, 설 연휴 전 비축물자 방출 '20% 확대'
비축물자 방출 확대는 이달 4일~내달 3일 업체별 한도량과 주간 판매 한도량을 늘려 알루미늄 5760t, 구리 3600t, 납 1440t, 아연 1440t, 주석 288t, 니켈 216t 등 비철금속 총 1만2744t을 공급하는 것으로 이뤄진다.


이번 조치로 설 연휴를 전후해 비철금속 사용 중소기업이 원자재 확보에 어려움을 겪지 않도록 하겠다는 게 조달청의 설명이다.

강성민 조달청 차장은 "인공지능(AI) 산업 성장 등의 영향으로 비철금속 등 주요 원자재 수요가 늘면서 거래되는 가격대 역시 높아지고 있다"며 "조달청은 비축물자 방출 물량 확대로 국내 기업이 설 연휴 전후에도 원자재를 안정적으로 확보할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
