본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

한화모멘텀, 홍순재 신임 대표이사 내정…"새로운 성장 동력 발굴"

이현주기자

입력2026.02.02 09:44

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화모멘텀은 2일 홍순재 전 한화비전 글로벌사업운영실장을 신임 대표이사로 내정했다고 밝혔다.


홍 신임 대표는 삼성항공(한화비전의 전신)으로 입사해 경영지원실장, 글로벌사업운영실장 등을 역임했다. 최근에는 한화비전 미래혁신TF에서 미래 먹거리 발굴을 담당했다.

홍순재 한화모멘텀 신임 대표이사. 한화모멘텀

홍순재 한화모멘텀 신임 대표이사. 한화모멘텀

AD
원본보기 아이콘

한화모멘텀은 홍 대표 체제에서 이차전지 장비, 물류 자동화 등 기존 주력 사업의 경쟁력을 높이는 한편 사업 포트폴리오를 다변화해나갈 방침이다.


한화모멘텀은 지난해 이차전지 연구개발(R&D)센터 공정 연구소를 신설하는 등 전고체 배터리를 비롯한 차세대 공정 기술 개발에 속도를 내고 있다. 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 유리기판과 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 로봇 등 여러 분야에서 성과를 내겠다는 계획이다.


한화모멘텀 관계자는 "기술 경쟁 심화와 생산 비용 증가로 차별화된 변화와 혁신이 필요한 상황"이라며 "기계 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 새로운 성장 동력을 발굴할 것으로 기대한다"고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

"대서양 무역 전쟁 발발 시, 美보다 유럽이 훨씬 큰 타격"

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

李대통령 지지율 3주만에 상승…1.4%p↑, 54.5%

새로운 이슈 보기