한화모멘텀, 홍순재 신임 대표이사 내정…"새로운 성장 동력 발굴"

한화모멘텀은 2일 홍순재 전 한화비전 글로벌사업운영실장을 신임 대표이사로 내정했다고 밝혔다.

홍 신임 대표는 삼성항공(한화비전의 전신)으로 입사해 경영지원실장, 글로벌사업운영실장 등을 역임했다. 최근에는 한화비전 미래혁신TF에서 미래 먹거리 발굴을 담당했다.

홍순재 한화모멘텀 신임 대표이사. 한화모멘텀 AD 원본보기 아이콘

한화모멘텀은 홍 대표 체제에서 이차전지 장비, 물류 자동화 등 기존 주력 사업의 경쟁력을 높이는 한편 사업 포트폴리오를 다변화해나갈 방침이다.

한화모멘텀은 지난해 이차전지 연구개발(R&D)센터 공정 연구소를 신설하는 등 전고체 배터리를 비롯한 차세대 공정 기술 개발에 속도를 내고 있다. 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 유리기판과 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 로봇 등 여러 분야에서 성과를 내겠다는 계획이다.

한화모멘텀 관계자는 "기술 경쟁 심화와 생산 비용 증가로 차별화된 변화와 혁신이 필요한 상황"이라며 "기계 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 새로운 성장 동력을 발굴할 것으로 기대한다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>