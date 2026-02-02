의정부을지대병원, 설 연휴 18일 정상 진료…의료 공백 최소화

외래·수술·입원 운영

응급의료센터 연휴 내내 24시간 가동

의정부을지대학교병원(병원장 송현)은 설 연휴 마지막 날인 오는 18일 정상 진료를 시행한다고 2일 밝혔다.

의정부을지대학교병원 전경. 의정부을지대학교병원 제공 AD 원본보기 아이콘

의정부을지대병원에 따르면 이번 정상 진료는 연휴 기간 중 의료 공백을 최소화하고, 갑작스러운 질환이나 연휴 이후 진료 수요 증가에 대비하기 위한 조치다.

이날 외래와 수술, 입원, 응급의료센터 업무는 평일과 동일하게 운영된다.

의정부을지대병원은 응급의료센터를 365일 24시간 운영하며, 설 연휴 기간에도 응급환자 진료에 차질이 없도록 의료진과 지원 인력을 충분히 배치할 계획이다.

송현 원장은 "연휴가 끝나는 시점에 환자 불편이 발생하지 않도록 정상 진료를 결정했다"며 "지역 주민들이 안심하고 의료서비스를 이용할 수 있도록 연휴 기간에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 의정부을지대병원 설 연휴 진료 일정 및 세부 사항은 병원 홈페이지와 대표 전화로 확인할 수 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>