구교환·문가영 멜로 '만약에 우리', 4주 연속 정상…누적 232만

'신의악단' 100만 목전, '아바타'는 3위

'왕과 사는 남자'·'휴민트' 지각변동 예고

구교환·문가영 주연의 영화 '만약에 우리'가 4주 연속 주말 극장가를 제패하며 멜로의 저력을 과시했다.

2일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '만약에 우리'는 지난달 30일부터 이달 1일까지 사흘간 17만9000여 명(매출액 점유율 24.7%)을 동원해 박스오피스 1위를 수성했다. 중국 영화 '먼 훗날 우리(2018)'를 원작으로 한 이 작품은 헤어진 연인의 재회라는 보편적 감성을 섬세하게 터치했다고 평가받는다. 지난달 둘째 주 대작 '아바타: 불과 재'를 꺾은 이래 줄곧 정상을 지키며, 누적 관객 수 232만2000여 명을 기록했다.

2위는 '신의악단'이 차지했다. 박시후·정진운 주연의 이 영화는 같은 기간 14만8000여 명(점유율 19.6%)을 모으며 꾸준한 흥행세를 보였다. 누적 관객 수는 93만4000여 명으로, 100만 관객 돌파를 목전에 뒀다. 장기 상영 레이스에 접어든 '아바타: 불과 재'는 6만6000여 명을 더하는 데 그쳐 3위에 머물렀고, 애니메이션 '신비아파트 10주년 극장판'과 할리우드 코미디 '직장상사 길들이기'는 그 뒤를 이었다.

이번 주를 기점으로 극장가 판도는 급격히 요동칠 전망이다. 개봉을 앞둔 기대작들이 예매율 차트를 점령하며 세대교체를 예고하고 있기 때문이다. 이날 오전 9시 기준 예매율 1위는 오는 4일 개봉하는 장항준 감독의 사극 '왕과 사는 남자'다. 예매율 26.7%(예매 관객 9만5000여 명)를 기록하며 흥행 돌풍을 예열 중이다.

오는 11일 맞붙는 대작들도 치열한 전초전을 벌이고 있다. 류승완 감독의 첩보 액션 '휴민트'가 21.9%로 예매율 2위를, 최우식·공승연 주연의 '넘버원'이 10.9%로 3위를 각각 기록했다. 마고 로비 주연의 '폭풍의 언덕'은 4위에 이름을 올렸다.





