아산, 마한 중심지였나…백제 북방 관문 재조명



순천향대 아산학연구소 학술대회서 정치·군사·교통 위상 종합 분석



충남 아산이 마한의 중심지이자 백제 북방 방어의 핵심 거점이었음을 뒷받침하는 학술적 근거들이 한자리에 모였다.

서해와 내륙을 잇는 교통 요충으로서의 역할, 강력한 무장력과 산성 네트워크가 집중 조명됐다.

순천향대학교 아산학연구소는 지난 달 30일 온양제일호텔에서 제24차 학술대회를 열고 '마한과 백제시대 아산지역의 위상'을 주제로 고대 아산의 정치·군사·교통·문화적 의미를 종합 검토했다고 2일 밝혔다.

학술대회에서는 다섯 편의 주제 발표가 이어졌다. 곡교천 유역과 아산만, 연안 항로를 중심으로 한 해양 환경 분석은 아산이 교류와 확장의 기반을 갖춘 거점이었음을 제시했다.

또 철모(鐵矛) 분포 분석을 통해서는 아산이 강력한 무장력을 보유한 정치체였다는 해석과 함께, 마한의 중심국가로 알려진 목지국의 국읍이 아산에 있었을 가능성이 제기됐다. 대두산성의 위치를 배방읍 갈매리 일대로 비정한 해석도 주목을 받았다.

묘제 분석 발표는 곡교천 유역 정치체의 성장과 변동을 시기별로 정리하며 백제 편입 과정과 지배 양상에 대한 구체적 해석을 제시했다.

산성 연구에서는 아산 일대 산성이 방어를 넘어 수상·육상 교통을 잇는 관측·연결 거점으로 기능했음을 강조했다.

이밖에도 산성 복원과 산성박물관 건립을 통해 지역 정체성을 강화하자는 제안이 나왔다.

아산학연구소 관계자는 "아산이 마한의 중심지이자 백제 북방 방어의 핵심 거점이었음을 다각도로 입증한 자리"라며 "연구 성과를 시민과 공유하는 학술 플랫폼 역할을 강화하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



